Jubiläum in eutin : Im Geiste eines lehrenden Dichters

Die Johann-Heinrich-Voß-Gesellschaft besteht am 8. Mai 25 Jahre. Mitglieder und Gäste feiern mit Veranstaltungen zu Voß’.

von Juliane Kahlke

26. April 2018, 16:11 Uhr

Die Wahrheit steckt bekanntlich im Wein; der Geist kommt aus der Flasche; und Wasser wird schon mal zu Wein. In der Zeit von Johann Heinrich Voß (1751 bis 1826) war es der „Bischof“, ein Weinpunsch, mit Bitterorangenschale und Zucker versetzt, der Geist und Gaumen belebt habe, wie Silke Gehring und Dr. Frank Baudach erklärten. Die Vorsitzende und der Schriftführer der Johann-Heinrich-Voß-Gesellschaft machten auf das 25-jährige Jubiläum ihres Vereins am 8. Mai aufmerksam. Dazu stellten sie ein kleines aber gehaltvolles Programm vor.



Heiteres in Wort und Liedern





Das Jubiläum am Dienstag, 8. Mai, wird von 19.30 Uhr an in der Landesbibliothek Eutin, Schlossplatz 4, gefeiert. Der Name des Abends „Seht den Himmel, wie heiter!“ bezeichnet das für alle Anhänger des Dichters und Pädagogen Voß freudige Ereignis. Nicht nur dem gesprochenen Wort wird die Aufmerksamkeit gelten, sondern auch Vossischen Trinkliedern und anderer Musik.

Dazu werden ein Rivaner (weiß) und ein Merlot (rot) ausgeschenkt. 144 Flaschen der Sorten aus Rheinhessen sind von einem Eutiner Weinhandel ausgewählt und bestellt worden. „Wir können nachordern“, sagen Frauke und Stefan Knorr vom „Weingeist“. Die Etiketten brachten die Beteiligten selbst auf.

Am Mittwoch, 23. Mai, spricht der Germanist Dr. Dirk Sangmeister über „Vier Groschen für das Paradies. Friedrich Wilhelm Zachariaes Gedicht über Tayti und das Fernweh der Freunde von Voß“. Der Vortrag des Wissenschaftlers, der auf Zypern lebt, beginnt um 19.30 Uhr in der Landesbibliothek Eutin.

Am 25. August werden die Eutiner zur Jahresversammlung nach Otterndorf bei Cuxhaven reisen.



Voß und Carl P. E. Bach in Wandsbek





In Eutin wird es am Donnerstag, 25. Oktober, einen musikalischen Vortrag von Dr. Dorothea Schröder geben. Die Musikwissenschaftlerin aus Cuxhaven wird um 19.30 Uhr im Ostholstein-Museum „Gespräche über Musik und Kegelspiel am Alsterufer: Johann Heinrich Voß und Carl Philipp Emanuel Bach in ihrem Hamburger Freundeskreis“ führen. Die frei arbeitende Wissenschaftlerin beziehe sich auf die Zeit von Voß in Wandsbek (1775 bis 1778). In Eutin lebte Voß von 1782 bis 1802 als Schulrektor, Dichter und Übersetzer.

Die Voß-Gesellschaft arbeite sowohl für die allgemeine Wahrnehmung von Voß Leistung als auch für die Darstellung wissenschaftlicher Entwicklung, erklärte Gehring. So erscheine anlässlich des Jubiläums der zwölfte Band „Vossische Nachrichten“. Ebenso wertvoll sei das Netzwerk in Europa, in dem Penzlin, in dem Voß aufwuchs, und neben Eutin die Wohnorte Otterndorf und Heidelberg eine Rolle spielten. Die Gesellschaft wurde 1998 von dem Eutiner Klaus Langenfeld und dem damaligen Leiter des Ostholstein-Museums Dr. Klaus-Dieter Hahn gegründet. Sie dürften am 8. Mai unter den Gästen sein, wenn mit dem Jubiläumswein in vossischer Manier „angeklingt“ wird.