Im Ernstfall bleiben 30 Sekunden

vergrößern 1 von 3 Foto: Emde (3) 1 von 3





von Constanze Emde

erstellt am 12.Sep.2017 | 00:20 Uhr

Leben retten und bergen üben – das macht die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr in Lübeck regelmäßig. Gestern aber kamen sie dank der Organisation von Kay Kattoll, Lehrtaucher und Leiter der Tauchergruppe des Johanniter Ortsverbandes Eutin, weg von der Kai-Anlage und dem Hafenbecken, hin zum Eutiner See.

Auf der neuen Slipanlage, eigens für die Eutiner Feuerwehr und ihr neues Boot gebaut, schoben sie die Karosserie eines alten Opel Vectras ins Wasser. „Alle Leitungen, Motor und sonstige Teile, die Schmierstoffe enthalten, wurden vorher ausgebaut“, sagt Ingo Münstermann von der Tauchergruppe. Je zwei Taucher gehen gemeinsam ins Wasser, an Land sind sie mit je einem Signalmann und Telefonleitung verbunden. Über das Seil können sie per Zieh-Zeichen im Wasser manövriert werden. „Das ist wie eine lange Nabelschnur. Falls die Telefonanlage mal ausfällt, die Taucher plötzlich nicht mehr zu hören sind, können auch sie Signale über das Seil an Land senden, wenn sie in Not geraten“, macht Münstermann deutlich. Unter Wasser seien sie wegen der schlechten Sichtverhältnisse oft blind. „Unsere Hände sind unsere Augen“, sagt Münstermann. Die Sicht ist auch im Eutiner See schlecht. Schlammiger Boden, der mit jeder Flossenbewegung aufgewirbelt wird und viel Seegras. Der Wagen ist für Übungszwecke in zwei bis drei Metern Tiefe. Doch auch hier seien die verschiedenen Kräfte unter Wasser für den Übungszweck gut spürbar. „Jeder muss mal versuchen, Türen und Kofferraum aufzumachen. Im Ernstfall suchen wir den Innenraum mit unseren Händen ab, auch den Fußraum, falls Kinder an Bord sind“, sagt Münstermann. Sein Rat für den Ernstfall: „So schnell wie möglich aus dem Auto raus, Fensterscheiben runter und versuchen rauszukommen. Im Ernstfall bleiben nur 30 Sekunden, bis ein Auto gesunken ist, oft geht es schneller.“ Gerade in Filmen werde oft das falsche gezeigt. „Bloß nicht warten, bis sich der Druck ausgleicht, das funktioniert nicht.“

Rund 25 Einsätze haben die Berufstaucher im Jahr, die meisten bestehen aus dem Bergen von Fahrzeugen – aber auch Menschen. Der letzte gemeinsame Einsatz, den die Johanniter mit den Berufstauchern in Eutins Umgebung hatten, war die Suchaktion des 19-jährigen Urlaubers, der bei einer Paddeltour gekentert und ums Leben gekommen war (wir berichteten).

„Im Ernstfall alarmieren wir die Tauchergruppe immer mit, denn sie sind auf der Wache. Wir müssen je nach Tageszeit, immer erst von unserer Arbeit los“, sagt Kattoll. Seine Tauchergruppe ist die einzige der Johanniter in Deutschland – und sie sind für einen großen Bereich zuständig: „In Lübeck ist die Berufsfeuerwehr, in Kiel hat der ASB eine Tauchergruppe, dazwischen sind wir. Auch die Polizei hat eine Tauchergruppe, aber die sind auf vielen Einsätzen eingespannt“, sagt Kattoll. Da sei die Nähe zum Nachbarn in Lübeck praktisch. „Solche Übungstage sind gut, damit man sich kennt, wenn man im Ernstfall zusammenarbeitet. Das ist immer von Vorteil und spart Zeit“, sagt Kattoll.