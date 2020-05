Schönwalde : Illegale Abfallentsorgung im Wald: Polizei sucht Zeugen

Spaziergänger stoßen auf zerbrochene Glasscheiben, Gartenabfälle und Plastikfolien.

Bernd Schröder

05. Mai 2020, 17:30 Uhr

Schönwalde | Die Polizei in Schönwalde ermittelt wegen unerlaubter Abfallentsorgung: Etliche zerbrochene Glasscheiben, Gartenabfälle und Plastikfolien finden sich im Bereich des Waldgebiets Buchholz am „Herrenweg“ zwischen den Landesstraßen 178 und 216. Zeugen entdeckten die illegale Müllkippe am Sonntag, 3. Mai.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Dabei hoffen die Ordnungshüter auf Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04528/510 oder per E-Mail an schoenwalde. pst@polizei.landsh.de entgegen.