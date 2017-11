vergrößern 1 von 2 Foto: steenbeck (3) 1 von 2

von Alexander Steenbeck

erstellt am 17.Nov.2017 | 13:37 Uhr

Sie ist integriert, nicht straffällig, hat einen Job, eine Wohnung, Freunde und kann fließend Deutsch. Dennoch: Ripsime Ivanova muss am kommenden Montag Eutin verlassen. Am 13. November hat die 35-Jährige von der Ausländerbehörde die Aufforderung erhalten, sich am 20. November in der Landesunterkunft für Ausreisepflichtige in Boostedt einzufinden.

Vor sieben Jahren ist Ivanova nach Deutschland gekommen, ließ Familie und Freunde in Armenien zurück. „Ich wollte eine bessere Zukunft“, sagt Ivanova . In Jerewan hat sie als Verkäuferin gearbeitet – in Deutschland durfte sie in ihrem Beruf nicht mehr tätig sein, so Ivanova. In Eutin erhielt die Alleinstehende Unterstützung von der Tafel. „Sie wollte die Lebensmittel nicht kostenlos annehmen, sondern auch etwas dafür tun“, sagt Renate Bauer (Foto), die sich dort ehrenamtlich engagiert. Zwischen ihr, ihrem Mann Hartmut und der jungen Frau entstand eine Freundschaft. Diese wird jetzt auf eine harte Probe gestellt. „Mein Vertrauen in den Staat ist auf dem Nullpunkt“, sagt Hartmut Bauer (Foto). Für den Fissauer und seine Frau sei die Nachricht von der Ausweisung ein Schock gewesen. „Ivanova ist hier voll integriert“, sagt Bauer.

Die junge Frau hat während der unterstützenden Tätigkeit bei der Eutiner Tafel angefangen nach Jobs zu suchen. Seit 2013 mit Erfolg, war zuletzt in einem Scharbeutzer Hotel als Zimmermädchen beschäftigt. Dass sie gehen soll, ist für Bauer vor diesem Hintergrund unverständlich: „Wirtschaftsflucht ist ein Problem. Es ist aber ein Aberwitz, wenn die Hotel-Branche händeringend Mitarbeiter sucht, und hier jemand ausgewiesen wird, der dort arbeitet.“ Doch was tun? Die Bauers wendeten sich an Eutins Bürgermeister Carsten Behnk, dieser verwies an den Kreis. Im Kreishaus gaben die drei gestern schriftlich den Widerspruch Ivanovas ab.

„Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit geschaffen, dass langfristig Geduldete eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen“, sagte Carina Leonhardt, Sprecherin des Kreises Ostholstein. Nicht jeder Geduldete erhalte automatisch eine Aufenthaltserlaubnis. „Antragstellende können nur dann eine Aufenthaltserlaubnis für (maximal) zwei Jahre erhalten, wenn eine ,nachhaltige Integration’ nachgewiesen wird“, sagte Leonhardt. Dazu zählt, dass sie sich zur demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik bekennen, eine Arbeit haben und dadurch ihrer Lebensunterhalt (zumindest überwiegend) bestreiten können, erhalten, einfache Deutschkenntnisse nachweisen können, ihre Kinder nachweislich zur Schule schicken und nicht straffällig geworden sind.

Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert und – je nach individuellen Voraussetzungen – im Laufe der Jahre unbefristet werden. Auf letzteres hat auch Ivanova nach einigen Verlängerungen gehofft.

Der Kreis Ostholstein hat nach eigenen Angaben in diesem Jahr insgesamt 99 Personen abgeschoben. Davon sind 21 in andere EU-Staaten abgeschoben worden, die übrigen in den Heimatstaat. Zurzeit haben etwa 300 Personen den Status der Duldung. „Wovon nicht alle abgeschoben werden können, weil bestimmte Abschiebungshindernisse vorliegen“, sagte Leonhardt. Darüber hinaus sei in 770 Asylverfahren noch keine Entscheidung ergangen.

„Es drängen sich Parallelen zu der umstrittenen Abschiebung einer albanischen Familie aus dem Kreis Plön auf“, sagt Bauer. Die sechsköpfige Familie aus Kirchbarkau hatte Mitte August das Land verlassen müssen, obwohl sich der Petitionsausschuss noch nicht mit ihrem Fall befasst hatte. Das hatte zu Diskussionen über die Kreisgrenzen hinaus geführt (wir berichteten).

„Wenn ich zurückgehe, muss ich neu komplett anfangen“, sagt Ivanova. Denn dort finde sie keinen Job und damit auch keine Wohnung. Nicht wie hier in Eutin, ihre 60 Quadratmeter hat sie komplett selbst eingerichtet. Und nach Armenien mitnehmen darf sie nur einen Koffer.