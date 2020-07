„Ich möchte Ortswehrführer werden“

Sven Lange ist seit 26 Jahren Feuerwehrmann / Wenn der Posten in Neudorf nächstes Jahr frei wird, stellt er sich zur Wahl

Avatar_shz von Constanze Emde

10. Juli 2020, 13:31 Uhr

Eutin | Es war das „LF8“, ein alter Magirus, der Sven Lange vor 26 Jahren beeindruckte und seine Begeisterung für die Jugendwehr entfachte. „Dieses alte Fahrzeug hatte einfach Charme und war eigens für die Jugendwehr“, erinnert sich der heute 38-Jährige. Weil seine Freunde damals plötzlich „alle keine Zeit mehr hatten“, war er mal mitgegangen zu deren „neuem Hobby“ – und geblieben.

Wegen Umzügen und Familiengründungen wechselte Sven Lange nach seiner aktiven Zeit bei der Eutiner Wehr für sechs Jahre nach Hutzfeld und vor drei Jahren zurück nach Neudorf. 27 Aktive hat die kleine, zu Eutin gehörende Ortswehr. Doch bis auf zwei Mitglieder sind alle berufstätig, was es tagsüber bei Einsätzen oft schwer mache, die nötige Einsatzstärke zu erreichen. Auch Lkw-Fahrer Lange kann nur nachts los, wenn der Melder geht. „Die Probleme sind bei allen Wehren gleich. Wir haben zwischen 40 und 50 Einsätzen im Jahr – von der Türöffnung über Verkehrsunfälle bis hin zu Carport- oder Mülleimerbränden. Je nach Lage und Einsatzart unterstützen uns die Eutiner Kameraden“, sagt Sven Lange. Für die Dorfgemeinschaft und Nachwuchsgewinnung veranstaltet die Neudorfer Wehr das Kinderfest, auch das Osterfeuer im Frühjahr oder der Feuerwehrball im November seien kleine Höhepunkte für die Kameraden und Gäste. Wann immer es Nachfragen von interessierten Kindern oder Jugendlichen gebe, verweisen die Neudorfer auf die Eutiner Kinder- und Jugendwehr, die junge Mitglieder aus allen drei Eutiner Wehren hat. „Gelingt es uns, jährlich ein oder zwei Mitglieder aus der Jugendwehr dann für den aktiven Dienst zu begeistern, haben wir schon viel geschafft“, sagt Lange, der nicht die Konkurrenz der Eutiner Wehren sieht, sondern deren Gemeinschaft und Zusammenarbeit fördern will.

„,Mein Feuer, dein Feuer‘ sind veraltete Ansichten. Wir wollen doch alle helfen. Das geht zusammen immer besser“, ist Lange überzeugt. Der 38-Jährige möchte nach der Amtszeit von Ralf Klesny Anfang 2021 seinen Hut als Ortswehrführer in den Ring werfen. Warum er das als berufstätiger Vater zweier Kinder möchte? „Weil es wichtig ist, eine schlagkräftige und bürgernahe Wehr in einem Ort zu haben und ich möchte dazu beitragen, die Feuerwehr so zu gestalten, das sie zu Neudorf passt“, sagt Lange. Er sei davon überzeugt, dass die Gesellschaft nur funktioniere, wenn jeder sich in irgendeiner Form engagiere. „Jeder kann ein Ehrenamt ausüben oder anderen Menschen einfach mal helfen, wenn zu sehen ist, dass sie gerade Hilfe brauchen“, sagt er. Auch in der Wehr könne jeder einen Posten finden, der für ihn gemacht ist, sagt Lange. Zwei seiner Kameraden sind mit ihrer Behinderung im Einsatz, übernehmen Aufgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. „Jeder ist wichtig. Man muss nur herausfinden, ob es das richtige für einen ist.“

Lange selbst hatte daran keinen Zweifel. Beim ersten Einsatz sei es um ihn geschehen: „Ich war tierisch stolz, den Melder zu bekommen. Das war damals schon mit 17 möglich. Mein erster Einsatz war ein brennender Adventskranz im Rüderweg.“ Viele weitere folgten die vergangenen zwei Jahrzehnte, darunter auch schwere Autounfälle wie in Bockholt mit drei Kindern am Bahnübergang und der Unfall mit den beiden jungen Feuerwehrkameraden am Hassendorfer Kreuz. Von jedem Einsatz habe er ein Bild gespeichert. Zeit für Emotionen gebe es im Einsatz aber nicht. „Wenn der Melder geht, schnapp’ ich meine Autoschlüssel, fahr ins Gerätehaus und mit den Kameraden raus, um zu helfen. Vor Ort schauen wir, was das Problem ist und wie wir helfen können“, sagt er.

Im Gerätehaus würden Einsätze unter den Kameraden im vertrauten Rahmen nochmal besprochen, jeder habe seine Art, damit umzugehen. Er helfe sich mit dem Wissen: „Ich bin nicht die Ursache des Problems, sondern zum Helfen da und das mache ich aus ganzer Überzeugung so gut ich kann“, sagt Lange. Und dass er in der Wehr auch fürs Leben lerne, habe er auch privat schon erfahren: „Im Kieswerk war ein Arbeiter mit seinem Arm in die Maschine geraten und ich war weit und breit leider der einzige, der adäquat Erste Hilfe leisten konnte. Zum Glück.“

Sven Lange hofft auf die Unterstützung seiner Wehrkollegen bei der Wahl im Frühjahr. Dass die Feuerwehr ein wichtiges Ehrenamt ist, davon ist er überzeugt. „Mitglieder finden wird immer schwieriger. Aber wenn wir nicht kommen und helfen, wer hilft denn dann?“



Die Feuerwehr Eutin sucht dringend neue Mitglieder. Für einen Einblick in das Ehrenamt stellt der Ostholsteiner Anzeiger einmal wöchentlich Mitglieder der Wehr vor.