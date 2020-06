Acht Jahre mit Drogen unterwegs : „Ich bin noch lange nicht clean“

Der 24-jährige Mark raucht mit 16 gleich ein Gramm Haschisch in seinem ersten Joint – jetzt sucht er den Weg weg von den Drogen.

von Michael Kuhr

02. Juni 2020, 11:26 Uhr

Ascheberg/Plön | Er will einfach zur Gruppe gehören, akzeptiert werden und stark wirken. Deshalb dreht sich Mark* vor seinen Kumpeln gleich ein ganzes Gramm Haschisch in einem Kassenbon zu seinem ersten Joint und raucht ihn auf. Das war in Preetz und ist jetzt schon acht Jahre her. Mark beginnt nach einer klassischen Drogenkarriere, die sich zeitweise in der Obdachlosigkeit abspielte, in wenigen Tagen eine weitere Therapie. Er hat Ziele, möchte im Handwerk arbeiten und abends sehen, was er am Tag geschafft hat. Er möchte mit seiner Freundin Marie* aus Plön in eine gemeinsame Wohnung ziehen und endlich ein total normales Leben führen. „Ich möchte einfach nur glücklich sein“, fasst der heute 24-Jährige zusammen.

Ungewöhnlich leise quält sich die Heavy-Metall-Musik aus den Boxen ins völlig schwarz möblierte Wohnzimmer. Draußen vor der Schlichtwohnung im Ascheberger Gartenweg brennt die Sonne vom Himmel. Drinnen ist es dunkel und sehr aufgeräumt – so aufgeräumt, wie Mark sein Leben in ein paar Monaten oder Jahren führen möchte. Da stört auch sein im Wohnzimmer zwischen Bett und Schreibtisch abgestelltes Fahrrad nicht. Mark ist fest entschlossen, seinen Weg zu gehen. Auf dem kleinen Tisch stehen Kaffee, Tee und Kuchen. Er hat mehr als eine Woche keine Drogen genommen, weiß aber: „Ich bin noch lange nicht clean.“ Der junge Mann mit der bewegten Vergangenheit will reden. Seine starke Mutter, Birgit*, sitzt ihm auf dem Fußboden gegenüber. Sie hat ihn in der schweren Zeit oftmals losgelassen, loslassen müssen aber immer wieder mütterlich aufgefangen.

Die Schulzeit des Kindes ist alles andere als einfach: Nicht nur bei den Noten. Mark ist klein und schmächtig, trägt glatte, hüftlange Haare. „In der Schulzeit wurde ich täglich verprügelt“, sagt er. Bis zur 10. Klasse, als ihm der Kragen platzt und er seinem jungen Peiniger mit einem gezielten Faustschlag die Zähne ausschlägt. Es ist die Zeit, als der erste Joint aus einem ganzen Gramm Gras in einen Kassenbon gedreht und geraucht wird. „Ich war ganz gut drauf und alle Probleme waren plötzlich weg“, erinnert sich Mark an die mächtige Betäubung und die von den Drogen geformten Schlitzaugen, die er zu Hause hatte.

Nach zwei bis drei Wochen will Mark diesen Zustand wiederholen, besorgt sich Gras. Es klappt. Aus einem Konsum alle zwei Wochen, wird Konsum jede Woche, täglich und am Ende sogar mehrmals täglich: In seiner schlimmsten Zeit raucht Mark täglich zehn Gramm Haschisch.

Mit 16 Jahren und als junger Kiffer absolviert Mark die Mittlere Reife mehr schlecht als Recht, bricht eine Lehre zum Metallbauer ab und wird Gelegenheitsarbeiter im Bereich Holz, Glas und Metall. Daneben läuft sein Drogenkonsum weiter. Besonders gut gefällt ihm ein Praktikum in einer Kindertagesstätte. Doch um dort eine Ausbildung zum Sozialpädagogischen Assistenten zu machen hätte er seinen Realschulabschluss mit besser als Note 3 absolvieren müssen. Hat er aber nicht. „Ich war einfach nur faul in der Schule“, sagt Mark.

So beginnt er eine Lehre als Holz- und Bautenschützer, schließt sie 2018 ab und wird kurz übernommen – bis zu einem unverschuldeten Arbeitsunfall. So kommt immer wieder Geld für Drogen aufs Konto des jungen Mannes. Doch es reicht nicht aus und Mark entscheidet sich „auch Freunden mit Drogen auszuhelfen“ – er fängt an zu dealen, Geld zu klauen und das Sparbuch, das Oma und Opa ihm mit knapp 2000 Euro zum Führerschein angelegt hatten, zu plündern. „Ich brauchte etwa 1700 Euro im Monat für Haschisch“, so der junge Abhängige.

Dann betrügt ihn an seinem 18. Geburtstag seine damalige Freundin. Um den Trennungsschmerz zu lindern kommt erstmals Speed als Pulver für die Nase in den bereits von Gras geschundenen Körper. Zum Gras und Speed kommt mit 20 Lebensjahren Kokain hinzu – Mark kennt sie alle. Nur Heroin hat er nach eigenen Angaben nie gespitzt. Crack probiert er auch und stellt fest: „Kommt schnell und ist schnell wieder weg.“ Speed und Kokain sind für Mark eine andere Liga. Die Drogen machen ihn wach, laden ihn mit neuer Energie auf und sind „mindestens zwölf Mal stärker als ein doppelter Espresso“ – aber nicht gesund. Speed mit Alkohol pusht ihn dann noch stärker. Mark weiß mittlerweile, wo es in jedem noch so kleinen Kaff zwischen Kiel und Lübeck Drogen zu kaufen gibt.

Mark hat täglich gekokst und zusammen mehr als 1000 Euro Schulden bei seinen Dealern hinterlassen. Hinzu kommt eine teure Parallelsucht: das Spielen an „Daddel“-Automaten in der Spielothek, wo er teilweise 2000 Euro im Monat verspielt. Dabei gehen rund 14 000 Euro Erspartes und der monatliche Verdienst drauf. Zusammen sind es wohl 60 000 bis 70 000 Euro und noch mal 20 000 Euro der Mutter dazu.

Mark steigt auf Speed um. Es ist eine finanzielle Frage und „ein Koks-Rausch war nicht mehr prickelnd“. „Mit einer Nase voll Koks fühlst du dich drei Köpfe größer und vier Schultern breiter als dein Gegenüber“, ist Mark in sich gekehrt. Beamt er sich etwa gerade in seine Schulzeit, wo er als Knirps täglich verprügelt wurde und gern so groß gewesen wäre, um alle Gegner in die Flucht zu schlagen? Heute hat Mark die Statur und Stärke, sich zu wehren.

Natürlich hat Mark auch schon öfter mit der Polizei zu tun. Einmal schon steht er vor dem Jugendrichter, gilt aber nach seinen Worten als nicht vorbestraft. „Ich war ein widerliches Arschloch. Dafür schäme ich mich heute“, sagt der 24-Jährige offensichtlich geläutert. In seiner Drogenzeit ist er oft krank, trägt einen „Dauerschnupfen“ davon und hinkt auch der eigenen Entwicklung ein bisschen hinterher.

Nein, mit Drogen soll jetzt für Mark Schluss sein, holt er sich aus seinem Tagtraum ins Leben zurück. Er hat für sich eine andere Reife erlangt und Erfahrungen gesammelt, Grund für diesen Schritt ist auch sein Erlebnis in der Obdachlosigkeit. Ein Jahr lebt Mark in der Garage eines leer stehenden Hauses in Ascheberg und stellt sich mit seiner Mutter Birgit die alles entscheidende Frage: Behandlung oder Straße? Die Antwort ist bekannt. Die Gemeinde Ascheberg hilft mit einer Schlichtwohnung von der Straße weg. Mark ist fest entschlossen, er will sein Leben regeln. Seit einem Jahr ist er mit Freundin Marie zusammen. Sie motiviert ihn und macht ihm auch mal richtig Dampf unter den Hintern. Sie trennten sich, weil er wieder Drogen nimmt. Weil Mark seiner Marie versichert, eine Therapie zu beginnen, kommen sie wenige Tagen später wieder zusammen.

Dann der erste Schritt: Entzug. Arzt und Krankenkasse spielen mit. Nachdem die ambulante Stadtmission in Kiel nicht helfen kann geht es in die Fachklinik nach Bokholt. Dort hatte er sich als 17-Jähriger schon einmal selbst eingewiesen. „Das hat mir schon damals sehr geholfen“, ist Mark noch heute überzeugt. Geholfen? Er war doch gleich danach schon wieder mit den Kiffen angefangen.

Mark kommt auch sieben Jahre später seiner Verpflichtung nach, meldet sich bis zum Tag der Einweisung am 22. April wöchentlich telefonisch und bekommt den Hinweis: „Da der Entzug mit Akupunktur und weitgehend ohne Medikamente durchgeführt wird, ist es ratsam den Drogenkonsum bis zur Aufnahme zu reduzieren.“ Mark will es gut machen und hört schon eine Woche vor dem Aufnahmetermin mit dem Drogenkonsum auf: „Das war schon sehr schwierig.“

Aufnahmetag in Bokholt. Mutter Birgit fährt ihn, will sehen, wo sie ihr drogensüchtiges Kind abgibt: Mark muss in der Klinik in einen Becher pinkeln. So soll sein jüngster Drogenkonsum nachgewiesen werden. Doch in der Urinprobe ist kein Nachweis zu finden. Kein Wunder, so Mark: „Nach 48 Stunden sind chemische Drogen wie Kokain im Urin nicht mehr nachweisbar.“ Der wenige Minuten zuvor noch so motivierte Mark muss enttäuscht wieder nach Hause, denn es werden nur Patienten mit Drogennachweis aufgenommen. „Ich habe draußen gewartet. Drinnen hätte ich vermutlich den ganzen Laden zusammen gebrüllt“, gesteht seine Mutter Birgit.

Jetzt steht ein neuer Anlauf an: Diesmal geht es nach Rickling in den Kreis Segeberg. „Das ist gut, weil ich da die Infrastruktur für Drogen nicht kenne“, nimmt sich Mark schon mal aus dem Schussfeld. Er ist gemeinsam mit seiner Freundin Marie und seiner Mutter Birgit auf dem Weg in ein total normales Leben und weiß: „Das wird nicht einfach und dauert.“