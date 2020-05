Kauffrau Julia Voigt : Hutzfeld stand auf ihrer Wunschliste

Die junge Frau hatte als Edeka-Mitarbeiterin ein Auge auf den Markt geworfen.

26. Mai 2020, 18:35 Uhr

Hutzfeld | Leben ist, was passiert, während wir etwas anderes planen. Das erfuhr auch die neue Edeka-Chefin in Hutzfeld, Julia Voigt. Nach ihrem Abitur wollte sie Jura studieren, aber der Numerus Clausus machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Dafür wurden ihre Qualitäten in einem Edeka-Markt entdeckt, in dem sie jobbte. Der Inhaber des Marktes bot ihr einen Ausbildungsplatz an und ließ sie wissen, dass ihr danach viele Wege offen stünden.

Lieblingsfach Latein in der Schule

Da nahm sie an. Was hat die 35-Jährige mit dem Lieblingsfach Latein in der Schule bewogen, beruflich eine so andere Richtung einzuschlagen? „Latein war in erster Linie toll, weil ich einen Superlehrer hatte, dann macht es einfach Spaß und man wird gut in dem Fach,“ erklärt Voigt, die in Hildesheim geborne und in Büsum aufgewachsen ist.

Sie habe aber auch nach dem Abitur überlegt, Management und Technik zu studieren. Da sei ihr die Ausbildung bei Edeka insofern entgegen gekommen, als für sie schnell festgestanden habe, dass sie eines Tages die Leitung eines Marktes übernehmen wolle.

Sieben Jahre Vertriebs-Fachberaterin für Kühlung im Außendienst

Zunächst aber gab es Fortbildungen, die sie von Büsum nach Reinbek ziehen ließen. In Geesthacht lebte sie sieben Jahre und war Vertriebs-Fachberaterin für Kühlung im Außendienst. Zuständig war sie für alle Edeka-Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. So kam sie natürlich auch nach Ostholstein und nach Hutzfeld, wo vor zehn Jahren von Ralf Zimmermann der neue Markt eröffnet worden war.

Damals dachte sie schon, dass es genau ein solcher Markt sein sollte, den sie gerne irgendwann leiten wolle. Außerdem mochte sie Ostholstein. „Hier ist es so schön mit der Ostsee, den Rapsfeldern und überhaupt in dieser Landschaft“, schwärmt die 35-Jährige. Und da sie ihre Reisetätigkeit von überall aus ausführen konnte, beschloss sie, in dieser Umgebung eine Wohnung zu finden. Das gelang ihr vor sieben Jahren in Seedorf.

Das Ideal von ihrem Markt

Immer und überall ließ sie wissen, dass der Markt in Hutzfeld ihrem Ideal von einem Markt entspreche. So kam es, dass ihr Vorgesetzter sie anrief, als er erfuhr, dass Ralf Zimmermann sich zurückziehen wolle.

Wie geht es ihr jetzt, knapp zwei Monate nach der offiziellen Übernahme des Edeka-Marktes in Hutzfeld? Begeistert erzählt sie von einem tollen Mitarbeiterstab, der ihr zur Seite stehe und dass sie sich gleich am ersten Tag wie zu Hause gefühlt habe. Ein bisschen müde sei sie manchmal abends, weil so viel zu tun sei.

Keiner soll vorbeifahren müssen, weil er in Hutzfeld etwas nicht kaufen kann. Julia Voigt, Marktinhaberin

Und sie hat viele Pläne: Gespräche über die geplante Erweiterung seien im Gang. Damit könne das Sortiment erweitert werden. Voigt: „Keiner soll vorbeifahren müssen, weil er in Hutzfeld etwas nicht kaufen kann.“

Das Team und vor allem die Stimmung sollen so bleiben. Aber sie möchte Zeit investieren, sich für Schulen und Tierschutz engagieren. Über ein Frühstück für Kinder oder eine „Markt-Rallye“ mit Fragen zu Obst und Gemüse denkt sie nach. Ihre Idee dabei ist, Lebensmittel „nicht nur über die Kasse zu ziehen“, sondern anderen zu vermitteln, wie toll Lebensmittel sind und über Hintergründe zu informieren.

Ein Slogan spricht ihr aus dem Herzen

Wer weiß zum Beispiel, dass eine Ananas zwei Jahre wachsen muss, bevor sie geerntet werden kann und für einen im Verhältnis dazu unglaublich günstigen Preis verkauft wird? „Wir lieben Lebensmittel“: Dieser Edeka-Slogan spricht der engagierten Marktinhaberin aus dem Herzen.