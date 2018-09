Hundesteuer wird nicht erhöht

von shz.de

19. September 2018, 12:25 Uhr

Der Hundesteuersatz von 30 Euro pro Hund und Jahr wird in Grebin nach einstimmigem Beschluss der Gemeindevertretung nicht erhöht. Um festzustellen, wie viele Hunde in der Gemeinde tatsächlich gehalten werden, will die Verwaltung alle Haushalte anschreiben und eine Liste erstellen.

Bürgermeister Manzke zitierte aus einer Vergleichstabelle des Amtes Großer Plöner See. Danach liege der Mittelwert bei 56 Euro. 58 Euro seien es im Schnitt im Kreis. Dem Vorschlag, den bisherigen Steuersatz beizubehalten, schlossen sich Holger Mielke (KWG) und Dirk Paustian (CDU) an. Joachim Burgemeister und Cornelia Rieper (Freie Wähler) plädierten, den Steuersatz langsam anzuheben. „Dann tut es nicht so weh, wenn wir den Satz als Fehlbedarfsgemeinde auf 120 Euro anheben müssen, das würde wie eine Bestrafung wirken“, meinte Burgemeister. Bürger störe es weniger, wenn sie in zwei Jahren 120 Euro zahlen müssten. „Dann liegt es nicht in unserer Hand, wenn wir müssen, weil man uns Daumenschrauben anlegt, ist das eine andere Sache“, so Manzke.