Lübeck : Hundeköder? Mit Nägeln gespickte Frikadellen in Moisling ausgelegt

Eine 33-Jährige konnte ihrem Hund die manipulierte Hackfleischkugel gerade noch wegnehmen.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

06. Januar 2021, 14:00 Uhr

Lübeck | Unbekannte haben in Lübecker Stadtteil Moisling mit Nägeln gespickte Frikadellen ausgelegt. Am Dienstagmorgen bemerkte eine Hundehalterin, dass ihre Rottweilerhündin im Bereich der Zuwegung zur Grünanlage am Moislinger Dorfteich eine Frikadelle im Maul hielt. Die 33-jährige Lübeckerin konnte das Fleischbällchen dem Hund jedoch noch rechtzeitig wegnehmen, so dass sich das Tier nicht verletzte.

Polizei

Da sich Nägel in dem Fleischbällchen befanden, informierte die Frau die Polizei und erstattete Anzeige. Bei der Absuche des Fundorts entdeckten Polizeibeamten, dass noch eine weitere Frikadelle ausgelegt worden war.

Polizei

Ähnliche Vorfälle in den vergangenen Jahren

Das Phänomen, Hunde vergiften zu wollen, ist nicht neu und in Lübeck ist es nicht das erste Mal, dass derartige Köder ausgelegt wurden: Bereits im Mai 2011 entdeckten Spaziergänger im Stadtteil Marli zahlreiche Hundeköder. Auch damals waren es manipulierte Hackfleischkugeln – wie auch ein Jahr später, als vergiftete Hackfleischbällchen gefunden wurden. Im Januar 2018 hatten wiederum Unbekannte im Stadtteil Moisling ein mit Nägeln präpariertes Wurststück auf einer Rasenfläche vor einem Mehrfamilienhaus ausgelegt.

Die Polizei ermittelt nun erneut wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Moisling unter der Telefonnummer 0451/1310 entgegen.