Malente sucht neue Geldquellen : Hundehalter, Hausbesitzer oder Autofahrer sollen mehr zahlen

Hundesteuer, Regensteuer oder Parkgebühren: Das Haushaltskonsolidierungskonzept bietet viele Ansätze für mehr Einnahmen.

10. September 2019, 16:21 Uhr

Malente | Als erstes könnte es Hundebesitzer treffen. Als kurzfristige Maßnahme soll die Hundesteuer von 105 auf 120 Euro jährlich erhöht werden, um damit einen Beitrag zur Sanierung der maladen Malenter Finanzen zu leisten. So steht es im Haushaltskonsolidierungskonzept, das der Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht und der Gemeindevertretung einstimmig zur Annahme empfohlen hat.

Jahrelang hatte die Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein die Gemeinde gemahnt. Sie müsse Sparen und dafür ein Konsolidierungskonzept vorlegen. Nichts geschah. In diesem Jahr erhöhten die Aufseher den Druck. Sie knüpften die Genehmigung von Investitionen an die Erarbeitung eines Konsolidierungskonzepts. Das ist nun fertig und sieht neue Belastungen für die Bürger vor.

Erhöhung von 105 auf 120 Euro

Die Erhöhung der Hundesteuer für rund 750 Hundehalter in der Gemeinde würde gut 11.000 Euro extra in die Kasse der Kommune spülen. Dass nicht mehr kurzfristige Maßnahmen im Konsolidierungskonzept stehen, liegt daran, dass Malente bereits vor einigen Monaten kräftig an der Steuerschraube gedreht hatte.

Schon damals ging es um die Hundesteuer, allerdings nur für Tierhalter mit mehr als einem Hund. Die beschlossene Erhöhung brachte 5100 Euro zusätzliche Einnahmen. Insgesamt steigerte die Gemeinde ihre Einnahmen mit höheren Steuern für Spielgeräte (plus 30.000 Euro) und Zweitwohnungen (plus 160.000 Euro) sowie einer höheren Grundsteuer (plus 104.400 Euro) so um rund 300.000 Euro. Hinzu kamen die Verschiebung von Nach- oder Neubesetzung von Stellen, die 115.500 Euro auf der Ausgabenseite spart. Mit all diesen Maßnahmen ist das kurzfristige Potenzial aber ausgeschöpft.

Ob die Hundesteuer tatsächlich erneut angehoben wird, steht indes auf einem anderen Blatt. Klar ist aber: Der Druck auf die Gemeindevertreter, dies zu beschließen, steigt, wenn das Konsolidierungskonzept kein Papiertiger bleiben soll. Das gilt auch für mittel- und langfristige Maßnahmen. Dazu listet das Konzept einiges auf: etwa die seit langem geplanten Gebühren für die Beseitigung von Niederschlagswasser („Regensteuer“), für die bereits erste Erhebungsbögen verschickt wurden.

Ebenfalls in der Planung ist ein Parkraumbewirtschaftungskonzept, das frühestens Anfang 2020 vorliegen soll. Auf Parkgebühren müssen sich auch Beschäftigte der Gemeinde einstellen. Parkplätze im Besitz der Gemeinde sollen ihnen künftig kostenpflichtig vermietet werden. Dass soll 1500 Euro einbringen.

Noch sehr nebulös lesen sich Überlegungen Miete für gemeindeeigene Räume oder Sporthallen zu erheben oder die Zahl der Spielplätze zu reduzieren. Dafür sei ein Gebäude- und Flächenmanagement sowie die Erstellung eines Sportstättenkonzepts Voraussetzung. Eine dafür vorgesehen Stelle soll noch in diesem Jahr besetzt werden. Ein „Ergebniseffekt“ sei aber „noch nicht quantifizierbar, heißt es im Konzept. Ähnliches gilt für die Auswirkungen zusätzlichen Personals, die letztendlich Geld sparen sollen, weil Aufgaben nicht mehr extern vergeben werden müssen oder weil etwa bei der Zweitwohnungssteuer, mehr Geld eingenommen wird.

Einnahmen erwartet die Gemeinde mittelfristig von der Ende seit Anfang 2018 bestehenden Gemeindewerke GmbH für die Vermarktung von Strom und Gas. Derzeit schreibt die junge GmbH, die bis Ende des Jahres 1000 Verträge abschließen will, allerdings noch rote Zahlen. Für 2019 wird ein Verlust von 114.000 Euro erwartet.

Das Konsolidierungskonzept listet auch Punkte auf, für die Malente in Zukunft teils sehr viel Geld wird in die Hand nehmen müssen. Dazu zählen der geplante Schulneubau (grob geschätzt 15 Millionen Euro), der Ausbau des Bahnhofs zur Mobilitätsdrehscheibe (5,6 Millionen Euro, aber mit erheblichen Fördermitteln) oder der Bau einer neuen Kita (2,2 Millionen Euro).

Streit gab es im Ausschuss um das Thema Feuerwehr, die mit einer Analyse von Standorten, Ausstattung und Ausrüstung auf Effizienz getrimmt werden soll. CDU-Gemeindevertreter Christian Kiel, ehemaliger Feuerwehrchef in Nüchel, forderte, das Thema Feuerwehr aus dem Konslidierungskonzept zu streichen. „Die Haushaltsansätze sind schon so zurückhaltend wie möglich“, erklärte er. Dem widersprach Bürgermeisterin Tanja Rönck: „Davon wird die Feuerwehr partizipieren. Wir haben nicht vor, die Feuerwehr zu schwächen. Im Gegenteil.“ Am Ende blieben die Wehren im Konzept. Dafür stimmte die Ausschusmehrheit.

Erneut wird im Konzept die Einstufung Malentes durch das Land im zentralörtlichen System als „Stadtrandkern 2. Ordnung“ kritisiert. Dies entspreche angesichts der Funktion des Ortes nicht der Realität. Als „Unterzentrum“ würde Malente jährlich rund 556.000 Euro mehr an Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten.

Das Konsolidierungskonzept soll regelmäßig fortgeschrieben werden. So solle Transparenz gegenüber der Gemeindevertretung als auch gegenüber der Kommunalaufsicht gewährleistet werden.