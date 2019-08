Hutzfeld : Hunde durch „Schneckenkorn“ vergiftet

Zwei Labradore hatten Glück und wurden gerettet: Sie hatten Schneckenkorn gefressen, und das kann tödlich sein.

von Alexander Steenbeck

06. August 2019, 11:36 Uhr

Hutzfeld | Die beiden Hunde hätten auch tot sein können: Wie die Polizei mitteilte, haben am 26. Juli an einer Feldeinfahrt an der Kreisstraße 53 zwischen Hutzfeld und Bosau zwei Hunde „Schneckenkorn“ gefressen. Gegen 13.30 Uhr waren die Hundehalter mit ihren zwei Labradoren an der Kreisstraße spazieren gegangen. Kurze Zeit später mussten sie ihre beiden fünf Jahre alten Hunde aufgrund von Krämpfen zum Tierarzt bringen. Die Symptome deuteten auf die Aufnahme von sogenanntem „Schneckenkorn“ hin. „Vermutlich hatten die beiden Vierbeiner einige korngroße Stückchen des Pflanzenschutzmittels während des Spaziergangs gefressen“, sagte ein Polizeisprecher. Wenn Tiere Schneckenkorn fressen, kann das tödlich sogar tödlich enden.

Gift bewusst zweckentfremdet gestreut

Das Pflanzenschutzmittel haben die Beamten in Form von blauen länglichen Körnchen auf einer asphaltierten Feldzufahrt neben dem bestellten Weizenfeld festgestellt. Aber: Auf dem Feld und dem Feldrand mit Wildkraut wurde kein Pflanzenschutzmittel festgestellt. „Offenbar wurde das Schneckenkorn bewusst zweckentfremdet gestreut, denn normalerweise wird dieses Mittel nicht zu dieser Zeit bei noch bestelltem Feld eingesetzt“, so der Sprecher weiter. Die vor Ort vorgefundenen Gift-Reste sammelte die Polizei ein.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Vor diesem Hintergrund suchen die Beamten des Ermittlungsdienstes Umwelt des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz Zeugen, die Hinweise geben können, wer das „Schneckenkorn“ vor Ort offenbar bewusst zweckentfremdet ausgestreut hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04524/7077-0 entgegengenommen.

