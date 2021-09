3. Handball-Liga : HSG Ostsee verliert 22:32(9:13) gegen die HG Hamburg-Barmbek

Ostholsteinern fehlt im Heimspiel die Durchschlagskraft im Angriff.

Neustadt | Die HSG Ostsee hat das zum Verfolger-Derby ausgerufene Spiel in der 3. Handball-Liga gegen die HG Hamburg-Barmbek mit 22:32(9:13) Toren verloren. Beide Mannschaften waren mit 4:2 Punkten in die noch junge Saison gestartet. Jan-Ove Litzenroth trifft vor der Pause sieben Mal Die Ostholsteiner gingen dezimiert in das Spiel, Trainer Jens Häusler musste auf...

