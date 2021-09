3. Handball-Bundesliga : HSG Ostsee startet gegen die Füchse Berlin-Reinickendorf II

HSG Ostsee Neustadt/Grömitz bestreitet am Freitag ab 20 Uhr ihr Auftaktspiel gegen die U23 des Bundesligisten

Nach zwei ungewöhnlichen Jahren, die von der Corona-Pandemie bestimmt waren, hofft die HSG Neustadt/Grömitz auf eine reguläre Saison. Die letzten beiden Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 waren abgebrochen worden. Jetzt stehen die Zeichen auf Neuanfang, der am heutigen Freitagabend in der Ostseehalle in Grömitz um 20 Uhr mit dem Spiel gegen die Füchse Ber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.