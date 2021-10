3. Handball-Bundesliga : HSG Ostsee gewinnt in Neustadt gegen den DHK Flensborg

Jan-Over Litzenroth wirft beim 32:28-Heimerfolg acht Tore.

von Harald Klipp

10. Oktober 2021, 18:51 Uhr

Neustadt | Die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz hat sich mit einem 32:28(14:12)-Erfolg gegen den Dansk Handbol Klub Flensborg im Kampf um den Verbleib in der 3. Handball-Liga etwas Luft verschaft. Die Ostholsteiner stehen jetzt mit einem positiven Punktekonto von 7:5 in der oberen Tabellenhälfte.

Tim Schippel wirft sein erstes Tor für die HSG Ostsee

Bis zur Halbzeit blieb das Spiel ausgeglichen, die Gastgeber gingen mit zwei Toren Vorsprung in die Pause. Und die HSG Ostsee baute den Vorsprung bis zur 34. Minute auf vier Treffer aus. Von da an kontrollierte die HSG das Spiel und baute die Führung konsequent aus. In der Folge gelang Tim Schippel sein erstes Tor für die HSG. Er war gemeinsam mit seinem Mannschaftskameraden Jasper Steingrübner erst vor gut zwei Wochen mit einem Zweitspielrecht bei der HSG Ostsee ins Training integriert worden. Mit einer überragenden Leistung sicherte Torwart Max Folchert den Sieg. Er trug sich zudem einmal in die Torschützenliste ein.

Lob für den Teamgeist

Der sportliche Leiter der HSG, Frank Barthel war stolz auf das Team: „Wir sind derzeit personell absolut nicht auf Rosen gebettet und das Team lässt sich davon nicht beeindrucken, das ist ganz stark. Christoph Schlichting hat trotz seiner Verletzung alles gegeben und ich hoffe sehr das der Preis dafür nicht zu hoch ist, hier gilt es die ärztliche Diagnose abzuwarten.“ Die Tore für dem Sieger warfen Jan-Ove Litzenroth (8), Yannik Barthel (7), Alexander Mendle (5), Piet Möller (4/1), Jonas Engelmann (3), Fabian Kaiser (2), Max Folchert, Tim Schippel und Finn Meiners (je 1).