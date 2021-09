3.Handball-Liga : HSG Ostsee beweist zum Saisonauftakt ihren Teamgeist

Alexander Mendle wirft beim 29:23-Siege gegen die Berlin Reinickendorfer Füchse II sieben Tore

Die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz hat am Freitagabend bei ihrem Start in die 3. Handball-Bundesliga gegen die U23 des Bundesligisten HSG Berlin Reinickendorfer Füchse gezeigt, dass sie als Team funktioniert. Sie lag in der ersten Halbzeit zeitweise mit fünf Toren zurück, zur Pause stand es 11:14, ehe die Spieler um den überragenden Torwart Max Folchert, ...

