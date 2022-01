Handball : HSG Holsteinische Schweiz nutzt Coronapause als Verlängerung der Vorbereitung

Die Mannschaft von Trainer Mario Acimovic ist am 4. Januar mit dem ersten gemeinsamen Training in das Handballjahr 2022 gestartet.

07. Januar 2022, 16:59 Uhr

Neumünster / Malente | Der Handballverband Schleswig-Holstein (HVSH) hat die Winterpause, in der keine Punktspiele stattfinden, aufgrund des aktuellen Pandemie-Geschehens verlängert und unterbricht so die Saison 2022/23. Den Kreishandballverbänden (KHV) wurde empfohlen, den HVSH-Beschluss zu übernehmen. „Wir haben am Dienstag unser Training wieder aufgenommen. Bei uns sind alle Spieler geimpft. Bei Unsicherheiten wird zusätzlich getestet“, sagt Mario Acimovic, der die Handballer der HSG Holsteinische Schweiz in der Schleswig-Holstein-Liga trainiert.

Rainer Lennartz vom KHV Ostholstein bestätigte, dass die Regelung auch für den Kreis und die Region gelte.

Keine Pflichtspiele im Januar

Zwar wäre der Spielbetrieb gemäß der Corona-Landesverordnung möglich, jedoch hat das HVSH-Präsidium in seiner wöchentlichen Bewertung der Pandemie-Entwicklung erstmals seit Pandemie-Beginn eine abweichende Auffassung zur Verordnung. Diese ist vor allem in der zunehmenden Zahl der Infektionen mit der Omikron-Variante und deren Folgen begründet. Das HVSH-Präsidium habe einstimmig eine Verlängerung der Winterpause inklusive einer Unterbrechung des HVSH-Spielbetriebes bis einschließlich Sonntag, den 30. Januar beschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vereine wurden Mittwochmittag informiert. Der Spielbetrieb soll am ersten Februarwochenende erfolgen. Der Trainingsbetrieb ist nicht betroffen.

Ich hoffe, dass das Spiel dann auch tatsächlich stattfinden kann. Mario Acimovic, Trainer der HSG Holsteinische Schweiz

Konkrete Überlegungen dazu, wann die drei Spieltage nachgeholt werden können, gibt es noch nicht. Ersatz-Spieltage, etwa in Form von Punktspielen unter der Woche, seien genauso wie Spieltage nach dem geplanten Saisonende denkbar. Sascha Zollinger, Geschäftsführer des HVSH, wies darauf hin, dass der Spielbetrieb bis Weihnachten ohne nennenswerte Ausfälle aufrechterhalten werden konnte, daher sei die Anzahl der Nachholspiele bisher gering. „Wir nehmen die Aussetzung der Punktspiele als Verlängerung unserer Vorbereitungszeit“, stellt Mario Acimovic fest. Das erste Punktspiel ist für das Wochenende 5. und 6. Februar gegen die HSG Oeversee/Jarplund-Weding angesetzt: „Ich hoffe, dass das Spiel dann auch tatsächlich stattfinden kann.“