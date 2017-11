HSG-Handballerinnen kommen immer besser in Fahrt

vergrößern 1 von 2 Foto: okpress (2) 1 von 2

von Harald Klipp

erstellt am 01.Nov.2017 | 20:41 Uhr

Die Handballerinnen der HSG Holsteinische Schweiz sind seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen. Bei der Lübecker Turnerschaft gelang dem Landesliga-Team ein am Ende knapper 22:21(13:8)-Erfolg.

Das Selbstvertrauen war bei den Holsteinerinnen aufgrund der vergangenen Erfolge hoch. Dennoch dominierte die Lübecker TS, die auf dem letzten Tabellenplatz steht, die Anfangsphase. Die LT ging 3:1 (7.) in Führung, doch die HSG schüttelte sich nur kurz. Eine gute Minute später stellte die starke Kathi Werdin den Ausgleich zum 3:3 (9.) her. Die HSG hatte das Spiel fortan im Griff. Nach dem 5:5 nach einer knappen Viertelstunde zog sie blitzschnell auf 11:5 (20.) davon. Bei einem Fünf-Tore-Vorsprung wurden die Seiten gewechselt.

Von dieser Führung konnten die Gäste in der zweiten Hälfte aber nicht lange zehren, denn die Lübecker TS kam stark aus der Kabine. Mit einem 3:0-Run kamen sie auf zwei Tore heran. Bei der HSG Holsteinische Schweiz lief es jetzt nicht mehr so gut wie in der ersten Halbzeit. Beim 16:16 (47.) mussten sie zunächst den Ausgleich, wenig später sogar den ersten Rückstand hinnehmen. Und es kam noch übler für die Spielerinnen um Trainer Holger Edler. Insgesamt ließen sie einen 0:7-Lauf über sich ergehen und sahen sich gut acht Minuten vor dem Ende mit vier Toren im Hintertreffen (16:20). Doch ein Aufgeben kam für das durch die letzten Erfolge gestärkte Edler-Team nicht in Frage. Als Juliane Hinz fünf Minuten vor dem Ende zum 19:20 traf, war die HSG wieder dran.

Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff war es erneut Jule Hinz, die für den 21:21-Ausgleich sorgte. Der Schlusspunkt war der Mannschaftsführerin vorbehalten. Mit einem Siebenmeter traf Alina Werner zehn Sekunden vor dem Ende zum glücklichen Auswärtssieg.

Für die HSG Holsteinische Schweiz trafen Kathi Werdin (10/2), Juliane Hinz (3/1), Ellen Franke, Anneke Müller, Juliane Voß (je 2), Sandra Ude, Denise Ausborn (je 1) und Alina Werner (1/1).