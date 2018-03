Hotel Rigoletto sucht Nachfolger

Nach 20 Jahren am Berliner Platz: Betreiber-Paar muss aus gesundheitlichen Gründen aufhören, will sich für Verkauf aber Zeit lassen

von Constanze Emde

16. März 2018, 00:44 Uhr

Die geplante Schließung des Kleinen Hotels zum Jahresende machte schnell die Runde in Eutin. Jetzt wird bekannt: Auch das Hotel Rigoletto am Berliner Platz steht zum Verkauf. Oder besser: Die Betreiber und Hauseigentümer suchen einen Nachfolger oder Pächter, den sie in der Anfangszeit auch gern unterstützen würden, um sich einzuleben.

Bianca Lemke und Cyrus Yazdani kommen aus der Hotelerie: „Wir haben das von der Pike auf gelernt in großen Häusern“, sagt Bianca Lemke. Ihr Mann Yazdani fügt hinzu: „Und würde sich das hier nicht lohnen, würden wir das nicht schon 20 Jahre machen.“ Eutin sei ein schwieriges Pflaster auf das man sich einstellen müsse, aber zumachen? „Vielleicht gibt das Kleine Hotel auch zu schnell auf. Wir haben auch gut vier Jahre gebraucht, um hier rein zu kommen“, erinnert sich die heute 42-Jährige. „Und die ersten zehn Jahre konnten wir nicht ruhig schlafen“, sagt Yazdani (52), der anfangs den Betrieb mit seiner Mutter geführt hatte, seit 2001 ist seine Frau mit von der Partie und mittlerweile sind sie – außer in der Saison – allein für Veranstaltungen und Hotelzimmer tätig.

Anders sei das nicht leistbar, denn in einem Punkt gebe Yazdani der Betreiberin des Kleinen Hotels recht: „Es ist zu wenig los in Eutin, da müsste die Tourist-Info mal mehr auf die Beine stellen.“ Als Beispiel zum Saisonauftakt Ostern nennt er die zahlreichen Oster-Veranstaltungen an der Küste: „Warum haben wir kein Osterfeuer und Ostereier-Suchen für Kinder in Eutin? Es gibt bestimmt genug Geschäftsleute, die bereit wären, für die Veranstaltung zu spenden, wenn dadurch Gäste in die Stadt gelockt werden.“ Reich werde man in der Gastronomie heute nicht mehr in Betrieben seiner Größe aber zum Leben reiche es. Beide werden eher von ihrer Gesundheit „gezwungen“, die Nachfolgersuche jetzt schon zu beginnen. „Wir können beide nicht mehr den ganzen Tag alles allein machen“, sagt Yazdani. Aber der Fortbestand des Betriebes liege ihm am Herzen: „Es ist natürlich vieles denkbar in so einem Gebäude aber wir würden uns freuen, wenn es weitergeht und suchen uns den Nachfolger sehr gezielt aus. Wir bieten in der Anfangszeit unsere Hilfe und Rat an, damit sie das einfacher haben.“ Er selbst habe das Haus damals von einem Koreaner ersteigert, die obere Hoteletage war noch im kompletten Rohbau, Yazdani machte mit seiner Mutter daraus Hotelzimmer und Wohnungen. Sein kleines Café am Voßplatz gab er für das Hotel Rigoletto auf.

Die Zeiten für die kleinen Betriebe haben sich in den vergangenen 20 Jahren geändert, sagen die beiden – und beide haben während ihres Überlebens die Schließung von größeren Häusern miterlebt: Das Voss-Haus brannte ab, das Residenz in der Nachbarschaft hat zugemacht, aus dem Wiesenhof werden gerade Seniorenwohnungen und im Redderkrug am Großen Eutiner See leben seit 2016 Flüchtlinge.

Das Hotel Rigoletto hat sieben Zimmer mit zwölf Betten, zwei privat vermietete Appartements kommen hinzu. Wie klappt das? „Früher hatten wir viele Festspielgäste, doch die kommen meistens nur für ein bis zwei Nächte im Juli oder August. Davon lässt es sich nicht leben“, sagt Lemke. Sie profitieren davon, das Eutin Kreisstadt ist, dies sei spürbar, weil Polizei, Bundeswehr und Banken vor Ort regelmäßig auch Zimmerbedarf haben. Über Jahre haben sie sich Stammkunden aufgebaut, darunter Geschäftsleute von Geldinstituten und großen Firmen, auch die sogenannten Bestager besuchen Eutin in der Nebensaison und kämmen dann zu ihr, weil es nicht so teuer ist, wie an der Küste. Aus dem à-la-carte-Restaurant wurde die Spezialisierung auf Veranstaltungen. „Das ist kalkulierbares Risiko: Wir kochen frisch, kaufen ein, was wir brauchen. Bei a-la-carte ist das schwieriger“, sagt Yazdani. Mit der Saison soll der Restaurantbereich auch wieder geöffnet werden, im Juni ist eine große Geburtstagsfeier zum 20jährigen Bestehen geplant. Ob bis dahin Nachfolger gefunden sind, ist offen. Interessenten aus Hamburg und Dänemark gebe es schon – „aber die Chemie und die Einstellung müssen stimmen“, sagt Yazdani.





Ob Feier oder Kaufinteresse: Per

E-Mail an hotel.rigoletto@t-online.de sind die Eheleute erreichbar.