Feuer in Heiligenhafen : Hotel evakuiert: Schwieriger Löscheinsatz bei Minusgraden

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Friederichs 1 von 1

von dpa/Daniel Friederichs

erstellt am 08.Jan.2018 | 11:22 Uhr

Heiligenhafen | Ein Hotel in Heiligenhafen im Kreis Ostholstein ist am Montag gegen 7.15 Uhr wegen eines Feuers evakuiert worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Brand am Morgen vermutlich im Bereich der Zufahrt des Beach Motels Heiligenhafen aus. Von dort griffen Flammen und Rauch auf des Hauptgebäude über. Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Gebäude an die Hotelfassade und durchbrachen auch eine Feuerschutztür. Kilometerweit war eine hohe Rauchsäule zu sehen. Eine Person klagte über Atembeschwerden und wurde nach Polizeiangaben von Rettungskräften vor Ort behandelt.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an und konnte das Feuer im angrenzenden Wirtschaftsgebäude löschen. Die holzähnliche Fassade des Hotels besteht aus speziellen, schwer brennbaren Materialien und konnte der Hitzeentwicklung widerstehen. In dem Nebengebäude befindet sich eine Kühlanlage und der Müllschlucker. Aus der Kühlanlage entwich vermutlich auch giftiges Ammoniak.

Die Hotelgäste wurden in dem benachbarten Restaurantbetrieb „Bretterbude“ betreut. Die Schäden im Bereich des Nebengebäudes sind hoch. Die unteren Zimmer müssen noch auf Rauchgase und Ammoniak gemessen werden. Schwierigkeiten bereitete den Einsatzkräften zusätzlich der Frost. Löschwasser gefriert innerhalb von Minuten am Boden, Hydranten sind oft zugefroren. Ein Fahrzeug beschädigte am Ende der Löscharbeiten einen Hydranten. Eine meterhohe Wasserfontäne schoss minutenlang hoch.

Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?