Hospizwoche: „Raus aus der Tabuzone“

von Achim Krauskopf

06. Oktober 2018, 14:33 Uhr

„Raus aus der Tabuzone“ ist das Motto einer Hospiz- und Palliativwoche vom 13. bis 26. Oktober. Viele Vereine der Hospizbewegung im Raum Lübeck beteiligen sich mit Veranstaltungen, die auf das Thema Tod und Sterben aufmerksam machen sollen. Der Verein Kinder auf Schmetterlingsflügeln lädt Mittwoch, 24. Oktober, von 14 bis 19 Uhr in sein Haus Pegasus in Pansdorf ein. Im Rahmen einer kleinen Kunstaustellung soll gezeigt werden, wie Kinder und Jugendliche den Tod und die Trauer erleben. Bei verschiedenen Gruppenangebote des Hospizvereines hätten Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Gedanken und Gefühle kreativ auszuleben. Wenn Worte fehlten, können diese Arbeiten ihnen helfen, Trauer und die damit verbundenen Sorgen und Nöte auszudrücken.

Am Donnerstag, 25. Oktober, um 17.30 Uhr wird Stella Lemke, Koordinatorin des Vereins, im Foyer der Sana-Kliniken in Lübeck über die Tiergestützte Arbeit in Hospiz- und Palliativeinrichtungen sprechen. Das komplette Programm der Hospiz- und Palliativwoche steht im Internet.

www.palliativwoche.de