Hospiz-Zimmer für Marienhof

von Michael Kuhr

20. September 2018, 12:31 Uhr

Das Seniorenzentrum „Marienhof“ in Ascheberg bekommt ein eigenes Hospiz-Zimmer. Das geräumige, farbenfrohe mit persönlicher Atmosphäre ausgestattete Hospiz-Zimmer wird dort am Mittwoch, 26. September, um 11 Uhr eingeweiht. Das Zimmer besteht aus zwei großen, hellen Räumen. Die große Fensterfront, durch die man den Blick auf einen Teil der Gemeinde Ascheberg hat, bietet dem Erkrankten und dessen Angehörigen ein schönes Ambiente. In Zusammenarbeit mit der Plöner Hospiz-Initiative durch eine hospizliche Begleitung würde so sterbenden Menschen pflegerisch und seelisch zur Seite gestanden.