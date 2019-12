Aktiv-Region Schwentine-Holsteinische Schweiz : Horst Weppler folgt Joachim Schmidt als Vorsitzender

Der „glänzende Netzwerker“ und „exzellente Botschafter für die Region“ bleibt aber im Vorstand der Aktiv-Region.

06. Dezember 2019, 16:38 Uhr

Timmdorf | Sie verabschiedeten ihn mit stehenden Ovationen: Seit dem Jahr 2006 stand Joachim Schmidt an der Spitze der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der Aktiv-Region Schwentine-Holsteinische Schweiz. Am Donnerstag legte der überzeugte Europäer aus Kleinmeinsdorf das Amt in neue Hände. Einstimmig wählte die Mitgliederversammlung der LAG Horst Weppler zu seinem Nachfolger.

„Es ist mir eine große Ehre, dieses Amt zu übernehmen“, erklärte Weppler. Es seien große Fußstapfen, in die er treten müsse. Die Voraussetzungen, um diese Herausforderung zu bewältigen, stehen allerdings gut. Der 64-jährige Eutiner ist mit der Geschichte der LAG so tief verwoben ist wie sonst nur Joachim Schmidt. „Mit ihm habe ich die LAG aus der Taufe gehoben“, erinnerte Weppler sich an die Anfänge der Organisation, die gegründet wurde, damit die Vergabe von EU-Fördermittel nicht von oben durch das Land, sondern von unten durch die Basis bestimmt wird.

Von Anbeginn hatte Weppler in seiner Eigenschaft als Fachdienstleiter Regionale Planung beim Kreis Ostholstein begleitet. Seit Anfang dieses Monats ist der Verwaltungsfachmann nun im Ruhestand, der LAG bleibt er aber als Vertreter der Bürger-Stiftung treu. Sein Vorgänger habe die Region seit dem Jahr 2000, drei Förderperioden lang, begleitet. „Auf seinen Erfahrungsschatz müssen wir – Gott sei Dank – auch künftig nicht verzichten, weil er uns als Vorstandsmitglied erhalten bleibt.“

„Mein Lieblingsprojekt ist eigentlich Netzwerken“, sagte Weppler. Dazu passt seine Zielsetzung als Vorsitzender: Er wolle sich dafür einsetzen, Zusammenhalt und Informationen zwischen den sieben Mitgliedskommunen, den 14 weiteren Mitgliedern, wie Vereinen, Verbänden und Organisationen zu verbessern. „Deshalb unternehme ich schon bald eine Bereisung der Region, um die Bedürfnisse der Menschen vor Ort näher kennenzulernen“, kündigte Weppler an.

Schmidt begründete seinen Rückzug vom Posten des Vorsitzenden mit seinem Alter. „Ich bin auf dem Weg auf die 75“, erklärte der ehemalige Landwirt, der von 1994 bis 2018 auch Bürgermeister in Bösdorf war und als Ehrenamtlicher in vielen Gremien unterwegs war und ist, etwa beim Naturpark Holsteinische Schweiz, dem Gewässerunterhaltungsverband Schwentine oder dem Hegering der Kreisjägerschaft Plön.

Zu herausragenden Projekten der Aktiv-Region in Schmidts Amtszeit gehören der „Region im Aufbruch“ (2003) Prozess zur kreisübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich der Daseinsvorsorge, die Unterstützung der Gründung der Tourismus-Zentrale Holsteinische Schweiz, die Förderung des Wasserwanderwegs Schwentine sowie als Leuchtturmprojekte der „Bildungsspaß Bungsberg“ und Umgestaltung von „Hof Viehbrook“ zu einem Zentrum mit Restaurant, Markttreff, Bauernhof-Kindergarten, Kochschule, Archehof, Seminarhaus und Ferienwohnungen.

Der Europaabgeordnete Niclas Herbst (CDU) würdigte Schmidts über Jahrzehnte währendes unermüdliches ehrenamtliches Engagement. Er habe maßgeblich dafür gesorgt, dass die Aktiv-Region ein positives Image habe und aus der Region nicht mehr wegzudenken sei. Als „glänzenden Netzwerker“ lobte Ostholsteins Landrat Reinhard Sager den scheidenden Vorsitzenden. Der Landtagsabgeordnete Tim Brockmann (CDU) erklärte, man könne Schmidts Engagement gar nicht hoch genug wertschätzen.

Schmidts Verbundenheit mit den Menschen der Region hob Eutins Bürgermeister Behnk für die Tourismuszentrale hervor. Als „den Europäer in der Region Holsteinische Schweiz par excellence“ würdigte Jürgen Blucha vom Innenministerium in Kiel Schmidts Wirken. und der Sprecher der Aktiv-Regionen, Hans-Jürgen Kütbach, erinnerte an Schmidts Rolle als „exzellenter Botschafter für die Region“ bei der „Grünen Woche“.

Auf Schmidts große Begeisterung für die Landwirtschaftsmesse in Berlin bezog sich auch ein Angelspiel zum Abschied, das die LAG für Schmidt vorbereitet hatte. Für jeden Fisch, den Schmidt herauszog, erhielt er ein Produkt mit Bezug zur Region.