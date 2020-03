10. Symposion in Hansühn : Holzkisten gaben Schätze preis

Das Archiv der Grafen von Platen wurde eher zufällig zum Studienobjekt.

01. März 2020, 14:00 Uhr

Hansühn | Der Urlaub eines Gastes aus dem Ruhrgebiet in Ostholstein hat üblicherweise einen erholsamen Aspekt. Einzigartig dürfte sein, dass eine Urlaubsreise zu einer anhaltenden intensiven wissenschaftlichen Arbeit führt, die von Bedeutung ist für die Regionalgeschichte Ostholsteins und die Kulturgeschichte Mitteleuropas seit der Zeit des 30-jährigen Krieges.

Wie es zu dieser Forschungsarbeit kam, wurde vor wenigen Tagen während einer Tagung in der Christuskirche zu Hansühn berichtet. Dort fand das 10. Symposion statt, an dem die Universität Duisburg-Essen und die Familien der Grafen von Platen beteiligt waren. „Feste, Feiern, Jubiläen“ lautete der Titel der Veranstaltung, zu der auch wieder zahlreiche Heimatkundler aus der Region erschienen waren.

Prof. Dr. Gaby Herchert berichtete, wie aus „einer zufälligen Begegnung eine große Zusammenarbeit“ wurde. Bei einem Urlaub in Grammdorf in der Gemeinde Wangels erfuhr sie durch Jürgen Gradert von dem Archiv der Familie Platen. Dieses schlummerte über Jahrzehnte und Jahrhunderte in Holzkisten, bislang waren die Dokumente nicht systematisch erforscht.

Gaby Herchert nahm Kontakt zu Erik Graf von Platen auf, und damit begann eine wissenschaftliche Forschungsarbeit. „Wir hatten damals an der Universität ein Seminar zur Transkription von alten Handschriften angeboten“, berichtete Gaby Herchert auf dem Symposion. „Daraus hat sich ein umfassendes Lehrprogramm entwickelt.“

So wurde die Arbeitsstelle Edition und Editionstechnik (AEET) eingerichtet, bei der mittlerweile weit über 400 Studenten tätig waren. Viele von ihnen waren auch zu Gast in Ostholstein und haben das gräfliche Archiv persönlich in Augenschein genommen. „Über die Jahre sind viele wissenschaftliche Arbeiten entstanden“, betonte die Professorin.

Veröffentlicht werden diese Arbeiten, wenn sie denn vorher auf den Symposien vorgestellt wurden, jeweils in einem Jahrbuch. So wurde auf dem jüngsten Symposion der neunte Band präsentiert, der die Vorträge des Vorjahres enthält.

Ein Thema darin ist der Bericht über Erasmus von Platen, der Obrist im 30-jährigen Krieg war. Kulturgeschichtlich bedeutsam ist der Text über repräsentative Kleidung in der frühen Neuzeit. Mehrmals wurden Persönlichkeiten vorgestellt, die die europäische Geschichte beeinflusst hatten. Schwerpunktthemen sind immer wieder der Adel und die Hofkultur, christlich-religiöse Bezüge oder auch die Bewirtschaftung von Gutshöfen.

Vor Jahren veröffentlichte die AEET ein Kochbuch mit heutzutage außergewöhnlichen Rezepten, das in der Gutsküche zu Weißenhaus in Gebrauch war. In diesem Jahr standen, dem Jubiläum des 10. Symposions entsprechend, Themen rund um die Festkultur im Vordergrund.

Sebastian Graf von Platen, der die Arbeit seines Vaters Erik fortführt, betonte die große Intensität, mit der die Studenten arbeiteten. Alle alten Handschriften, die schwer zu lesen seien, müsste sorgfältig abgeschrieben werden.

Vor allem Jürgen Gradert ist zu verdanken, dass dies systematisch geschehen kann: Über die Jahre hat er fast 300.000 Dokumente digitalisiert. „Ein Ende ist nicht in Sicht“, erklärte Gaby Herchert. Und so sind sich alle Beteiligten einig darin, dass dieses Archiv mindestens für weitere zehn Jahre reichlich Arbeit liefert.