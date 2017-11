Holsteinische Schweiz ist Spitzenreiter bei Zuschüssen

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 11.Nov.2017 | 21:51 Uhr

„Wir sind seit zehn Jahren Spitzenreiter, das freut mich, euch berichten zu können“, sagte Joachim Schmidt, Vorsitzender der Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz bei der jüngsten Sitzung. Keine andere Aktivregion habe so viele Projekte mit derartigen finanziellen Mitteln unterstützt, wie die der Holsteinischen Schweiz.

Schmidt erinnerte daran, wie wichtig es sei, dass in der Region für die Region demokratisch die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Gerade das Instrument Aktivregion würde den Menschen im ländlichen Raum die Chance geben, selbst die Zukunft mit Projekten, die sie brauchen, zu gestalten. Günter Möller, Regionalmanager der AktivRegion, untermauerte die Spitzenposition auf Nachfrage mit Zahlen: „Insgesamt flossen 2,5 Millionen Euro Fördergelder aus dem Grundbudget in die Region und es konnten weitere 5,3 Million Euro Fördermittel aus anderen Fördertöpfen abgeschöpft werden. Damit wurde eine direkte Investitionssumme von 26 Millionen Euro ausgelöst. Wir haben es geschafft, aus einem europäischen Euro mehr als zwei deutsche Euros zu machen und das ist klasse.“

Die Mitglieder gaben das Lob gern an den Vorstand zurück, äußerten aber den Wunsch, dass sich doch gern noch mehr private Antragsteller für Fördermittel melden könnten. „Wir fördern sehr viele kommunale Projekte, das ist leider im ganzen Land so, dabei hätten die Privaten doch gute Chancen bei uns“, sagte Regionalmanager Günter Möller. Doch oft scheuen Interessierte die bürokratischen Hürden, dabei sei das, was gefordert werde, durchaus zu leisten, wie Mitglieder im Gremium bestätigten. Zu den größten Projekten, die die Aktivregion Holsteinische Schweiz in der Vergangenheit gefördert hat, gehören das Bildungszentrum am Bungsberg, das als Leuchtturmprojekt gefördert wurde, Hof Viehbrook in Rendswühren, den Bürgerbus in Malente sowie gut fünf Projekte im Zusammenhang mit der Landesgartenschau wie beispielsweise die Neugestaltung des Kirchplatzes sowie den „Garten am frischen Wasser“.

Auch Projekte für den öffentlichen Nahverkehr im Kreis Plön, die Fahrbücherei Ostholstein oder das Radverkehrskonzept des Kreises Ostholstein wurden gefördert.