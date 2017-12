Malente : Holstein schielt nach oben

vergrößern 1 von 2 Foto: okpress 1 von 2

13.Dez.2017

Malente | Wenn Trainer Stefan Risch nach dem Spiel von einem „Schützenfest“ spricht, scheint seiner Mannschaft viel gelungen zu sein. Und so war es: Gegen den punktlosen Tabellenletzten SG Glinde-Reinbek gelang den Landesliga-Handballern der HSG Holsteinische Schweiz ein ungefährdeter 35:15 (15:9)-Erfolg. Mit 14:8 Punkten belegt Holstein einen gesicherten Platz im Mittelfeld, der Aussichten auf die oberen Ränge gewährt.

Zwölf Minuten lang zeigte sich ein ausgeglichenes Spiel. Nach dem 5:5 (12. Minute) zogen die spielerisch überlegenden Gastgeber aber auf 10:6 (19.) davon. Eine Auszeit der Gäste konnte nicht verhindern, dass sich die Holsteiner bis zur Pause auf sechs Tore absetzten. Stefan Risch war weitgehend zufrieden. „Bemängeln musste ich allerdings die schlechte Chancenauswertung in der ersten Halbzeit“, sagte der erfahrene HSG-Coach.

Im zweiten Durchgang gingen seine Spieler konzentrierter in den Torabschluss. Entsprechend konnten sie ihre Führung kontinuierlich ausbauen. Benjamin Path brachte seine Farben beim 20:10 nach 40 Minuten erstmals mit zehn Toren in Front. Die Gäste aus dem Süden Schleswig-Holsteins hatten keine Chance mehr, der starken HSG Paroli zu bieten. „Unser Tempospiel lief auf Hochtouren“, beobachtete Risch. Ein 6:1-Run in nur fünf Minuten zum Stand von 26:11 (46.) ließ den Vorsprung anwachsen. Letztlich stand ein 20-Tore-Sieg auf der Anzeigetafel. Stefan Risch nutzte die zweite Hälfte, um viel zu probieren. Das meiste davon funktionierte – auch weil die Einstellung bis zum Ende stimmte. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen einen Gegner, der in dieser Verfassung die Klasse kaum halten wird“, sagte der Trainer.

Am Sonnabend (18 Uhr) gastiert die HSG beim Vorletzten VfL Geesthacht.

HSG Holsteinische Schweiz: Marek Malzahn, Tim Schneider – Falko Degner (7), Fynn Sager (6/2), Martin Fürst (5), Simon Grage (4), Benjamin Path (4), Leon Risch (4), Hannes Grunwald (2), Kevin Kutz (2), Steffen Engelbrecht (1), Jan Kunert.