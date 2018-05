von Achim Krauskopf

06. Mai 2018, 22:42 Uhr

Holstein Kiel hat den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verpasst, konnte sich aber vorzeitig den dritten Tabellenplatz in der 2. Liga und damit die Teilnahme an den Relegationsspielen sichern. Die „Störche“ erreichten im vorletzten Meisterschaftsspiel ein 1:1 beim bereits feststehenden Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und sind von Rang drei nicht mehr zu verdrängen. Sport