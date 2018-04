Holstein-Kiel-Fan stand wegen „Polen-Böller“ vor dem Amtsgericht

von Michael Kuhr

17. April 2018, 11:25 Uhr

Als eingefleischter Holstein-Kiel-Fan darf man schon den 1:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft bei der SG Sonnenhof Großaspach feiern, zumal wenn damit auch noch der Aufstieg in die 2. Bundesliga verbunden ist. Das war am 13. Mai 2017. Nur sollte man dann keine sogenannten „Polen-Böller“ in der Tasche haben.

Diese Erfahrung machte ein heute 20-jähriger aus Hohenfelde nun vor dem Amtsgericht in Plön. Bei der Shell-Tankstelle gegenüber dem Holstein-Stadion in Kiel wartete der Angeklagte 2017 gegen 23.40 Uhr zusammen mit anderen auf die Rückkehr der siegreichen „Störche“, um ihren Erfolg gebührend zu feiern.

Dumm nur, dass die Polizei ihre „Pappenheimer“ kennt und vorsorglich auch präsent war und auch ausgiebig Personenkontrollen durchführte. Dabei stellten die Beamten in der Hosentasche des Angeklagten zwei sogenannte „Polen-Böller“ sicher. Weil diese mehr als gefährlich sind, ist schon der Besitz dieser Knallkörper per Gesetz strafbar. Deshalb nun die „Nachfeier“ des Hohenfelders vor dem Amtsgericht in Plön.

„Ich war in Feierstimmung“, gibt der Angeklagte unumwunden zu. Die Böller habe ihm ein Unbekannter geschenkt, um ordentlich Krach zu machen, wenn die Fußballer am Stadion eintreffen. An der Anklage ist also nicht zu rütteln. Doch Staatsanwalt, Jugendstrafhilfe und auch der Richter zeigen sich milde gestimmt. Die „Thunderkings“ aus Polen seien mehr als gefährlich, mahnt der Richter. „Da bleibt auch schon mal von einer Hand nicht mehr viel übrig“, sagt er in Richtung des Angeklagten. Die Füllung mit Perchlorat sei eben ein „explosionsgefährlicher Stoff.“ Deshalb auch die Anklage unter dem Sprengstoffgesetz.

Weil aber der Angeklagte noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist und die Jugendstrafhilfe darin eher eine „jugendtypische Tat“ sieht, einigen sich die Beteiligten auf eine Geldauflage. 460 Euro im Monat bekommt der Angeklagte als Auszubildender im dritten Lehrjahr als Kfz-Mechatroniker. 300 Euro muss er jetzt in vier Raten à 75 Euro an die Jugendstraffälligenhilfe zahlen. Zahlt er pünktlich, wird das Verfahren ohne Urteil eingestellt, zahlt er nicht, „sehen wir uns hier in fünf Monaten wieder“, gibt der Richter dem Angeklagten mit auf den Weg. „Ich möchte Sie hier nicht wiedersehen.“ Eine Mahnung, die durchaus an alle Holstein-Kiel-Fans gerichtet war, wenn sie demnächst vielleicht wieder einen Sieg und Aufstieg zu feiern haben.