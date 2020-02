Timmendorfer Strand : Holocaust-Überlebende Eva Szepesi in der Trinkkurhalle zu Gast

87-Jährige möchte von Auschwitz und ihrer Geschichte erzählen.

24. Februar 2020, 14:02 Uhr

Timmendorfer Strand | Dieser Moment hatte viele Fernsehzuschauer berührt: Comedian Atze Schröder reichte der Holocaust-Überlebenden Eva Szepesi in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ die Hand – Schröder wollte sich damit für die Nazi-Verbrechen seines Vaters entschuldigen. Eva Szepesi – eine der 400 sogenannten Childsurvivors von Auschwitz – ist jetzt in Timmendorfer Strand zu Gast. In Zusammenarbeit mit dem Ostsee-Gymnasium und der Gemeinde findet hier am Donnerstag, 27. Februar, eine Abendveranstaltung zum nationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus statt. Denn die 87-Jährige überlebte den Holocaust als junges Mädchen und möchte in dem Gespräch, das findet um 19 Uhr in die Trinkkurhalle stattfindet, von Auschwitz und ihrer Geschichte erzählen. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.