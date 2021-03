Das Kleine Polit-Gespräch : Holger Mielke freut sich über eine aktive Gemeinde Grebin

Vorsitzender der KWG-Fraktion in der Grebiner Gemeindevertretung möchte weniger Ausschüsse und bessere Arbeit.

von Michael Kuhr

04. März 2021, 16:36 Uhr

Grebin | Im Rückblick auf die Kommunalwahl 2018 und im Hinblick auf die 2023 in Schleswig-Holstein anstehende Kommunalwahl stellt der Ostholsteiner Anzeiger neun identische Fragen an die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden der Grebiner Gemeindevertretung, deren Antworten wir in lockerer Reihenfolge abdrucken. Heute stellt sich Holger Mielke (kleines Foto), Vorsitzender der Grebiner KWG-Fraktion, den Fragen.

Was läuft in Grebin gut?

Für viele Menschen ist unsere Gemeinde attraktiv, so hat der „Grebiner Krug“ einen neuen Eigentümer gefunden, es gibt kaum Wohnungsleerstand, der Kindergarten ist gut besucht, es gibt ein intaktes Vereinsleben und unsere Feuerwehren sind gut aufgestellt.

Was läuft in Grebin schlecht?

Die gesellschaftliche Entwicklung macht auch vor unsere Gemeinde nicht halt. So sind manche Menschen sehr auf sich fixiert und das Miteinander tritt zurück. Bei den gemeindlichen Aufgaben ist viel mehr Routine gefordert, so das rollierende Tätigkeiten in Zukunft ohne besondere Erinnerung selbständig abgearbeitet werden.

Welche Projekte sollten zeitnah angeschoben werden?

Auflösung des Hauptausschusses und Einsetzung von drei Ausschüssen Bau und Wege, Finanzen und Soziales, Umwelt und Kultur. Es gibt für viele Bereiche in unserer Gemeinde sehr gute Expertise von Bürgern, die momentan nicht genutzt wird. Hier ist noch im Gemeinderat Überzeugungsarbeit zu leisten.

Es wird erwartet, dass die Steuereinnahmen sinken: Welche Projekte müssen dann in Grebin verschoben werden?

Ob für die Gemeinde Grebin mit sinkenden Einnahmen zu rechnen ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden, da unser Haushaltsentwurf noch nicht erstellt wurde. Da die beiden Großprojekte Feuerwehrfahrzeug und Ertüchtigung des Feuerwehrhauses abgeschlossen sind, können wir alle Projekte aus dem laufenden Haushalt bestreiten.

Welche Entwicklung hat Grebin in den vergangenen Monaten oder Jahren verschlafen?

Vielfach wird Grebin als pferdefreundliche Gemeinde dargestellt, ein Infrastrukturkonzept für die Reiter ist indes immer noch nicht erarbeitet worden.

Wie bewerten Sie das Klima in der Grebiner Kommunalpolitik?

Leider blitzen immer wieder in den Debatten persönliche Animositäten auf, die eine Sacharbeit erschweren. Auch geht es oft um das Durchsetzen des eigenen Standpunktes und nicht um das Beste für die Gemeinde.

Begründen Sie bitte, warum Sie mit der Arbeit des Bürgermeisters zufrieden oder unzufrieden sind.

Unser Bürgermeister ist stets bemüht. Wir alle wissen, dass eine gute Vorbereitung die halbe Arbeit ist. Und hier ist das große Defizit. Die Gremien werden teilweise recht spät informiert – z.B. Funkmast, dann soll alles sehr schnell gehen, die Öffentlichkeit fühlt sich von fertigen Konzepten nicht richtig mitgenommen und am Ende sind viele frustriert.

Bewerten Sie bitte in Schulnoten: Wo befindet sich Grebin mit Stand heute?

Vier – ausreichend.

Warum haben Sie für Grebin diese Note gegeben?

Weil wir unsere Pflichtaufgaben zwar abarbeiten, allerdings weit hinter unseren Möglichkeiten für eine Zukunftsgestaltung zurückbleiben. Dies hängt aus meiner Sicht auch stark mit dem Klima in der Grebiner Kommunalpolitik zusammen.