Hoher Besuch im Trainingslager

von Harald Klipp

24. April 2018, 11:52 Uhr

Im Sportbildungszentrum (SBZ) Malente sind 23 Kinder und drei Trainer zusammengekommen, um als Vorbereitung auf den Nord-Ostsee-Pokal ein Trainingslager des Kreisschwimmverbands Ostholstein zu absolvieren.

Der Nord-Ostsee-Pokal wird im Juni in drei Städten in Schleswig-Holstein ausgeschwommen. Hier können sich in der Qualifikation die 24 besten Talente pro Schwimmlage in ihrem Jahrgang für das Finale in Lübeck qualifizieren. Hierfür muss hart trainiert werden. Also trafen sich 14 Kinder aus Bad Schwartau, vier vom PSV Eutin und fünf des TSV Malente unter der Leitung der Trainer Malte Steinhöfel und Annika Parzak (beide Bad Schwartau) sowie Marco Rutz (TSV Malente), um gemeinsam die Nachwuchsschwimmer, neben ihren wöchentlichen Trainingseinheiten, erfolgreicher zu machen.

In fünf Schwimmeinheiten mit je 90 Minuten wurde viel Technik in jeder Schwimmlage verbessert, sowie die Fitness in zwei Sporthallen-Einheiten forciert. Zeitgleich hatten die Masters, also die älteren Jahrgänge, ein Trainingslager in Malente. Die Trainer dieses Lehrgangs waren die ehemaligen deutschen Spitzenschwimmer Sandra Völker und Stefan Herbst (Landestrainer Schleswig-Holstein).

Das die Talente, im Alter von acht bis zehn Jahren, diese Idole persönlich treffen konnten, war ein Höhepunkt an diesem Wochenende. Herbst stellte sich noch zur Verfügung, um den Lehrgangsteilnehmern besondere technische Übungen des Schwimmsports beizubringen.