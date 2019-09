Zwangsversteigerung im Eutiner Amtsgericht : „Hof Mondsee“ am Bruhnskoppeler Weg in Malkwitz unterm Hammer

Trotz eines Gebots von 420.000 Euro hat Rechtspflegerin Marianne Schnepel den Zuschlag nicht erteilt – noch nicht.

16. September 2019, 17:26 Uhr

Eutin/Malkwitz | Es war ein hartes Stück Arbeit für Rechtspflegerin Marianne Schnepel. Bevor sie am Montagvormittag im Eutiner Amtsgericht die Zwangsversteigerung eines Resthofs am Bruhnskoppeler Weg in Malkwitz beginnen konnte, musste sie sich mit einer Kollegin durch einen Berg von Anträgen arbeiten, die der Eigentümer und dessen Pächter unabhängig voneinander gestellt hatten. Die Anträge verhinderten das Verfahren nicht. Aber es dauerte eine gute Stunde, bis die Rechtspflegerin die Bietstunde eröffnen konnte.

Hamburger Sparkasse ist Betreiberin

Betreiberin des Verfahrens ist die Hamburger Sparkasse, hinzu kommt eine Forderung des Finanzamts über rund 66.000 Euro. Den Verkehrswert des Resthofs – auch als „Hof Mondsee“ bekannt – hatte ein Gutachter auf 804.000 Euro festgelegt. Zwei Parteien gaben ihre Gebote ab, eine Familie aus Berlin und ein junges Paar aus dem Emsland, das schließlich mit seinem zweiten Gebot von 420.000 Euro die Oberhand behielt. Es will dort Landwirtschaft betreiben. Allerdings kam es noch nicht zu einem Zuschlag.

Pachtvertrag gekündigt

Zu den Gründen für die Verzögerung gehört ein Befangenheitsantrag, den ein Begleiter des bisherigen Eigentümers in dessen Namen im Anschluss an des letzte Gebot gegen Marianne Schnepel stellte. Zwar bezeichnete die Rechtspflegerin den Antrag als „offensichtlich rechtsmissbräuchlich“. Die Entscheidung über eine mögliche Befangenheit wird nun aber ein Richter des Eutiner Amtsgerichts treffen.

„Unbillige Härte“

Zudem hatte der Eigentümer beantragt, das Verfahren zu unterbrechen, da seine Ehefrau durch das Verfahren gesundheitlich stark belastet sei und sich wegen deswegen in ärztliche Behandlung begeben habe. Die Zwangsversteigerung sei daher eine „unbillige Härte“ für die Eigentümer und dürfe daher nicht stattfinden. Die geforderte Unterbrechung wolle man nutzen, um ein entsprechendes Attest beizubringen.

Verkündungstermin am 15. Oktober

Als Termin für die Zuschlagsentscheidung legte Marianne Schnepel den 15. Oktober fest. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass sich dieser Termin verzögere, bis Fragen zur Gesundheit der Miteigentümerin geklärt seien, erklärte Schnepel auf OHA-Nachfrage.

Bewohner bezeichnen sich als Schamanen

Einer größeren Öffentlichkeit ist der Resthof seit 2016 als „Hof Mondsee“ bekannt. Die Bewohner haben sich der schamanischen Heilkunst verschrieben und präsentierten sich erst im Juni auf dem Festival für Gesundheit und Lebenskunst im Eutiner Schlossgarten. Der vom Amtsgericht eingesetzte Zwangsverwalter erklärte allerdings, er habe den Pachtvertrag gekündigt.

Sparkasse akzeptiert Gebot

Obwohl deutlich unter dem Verkehrswert, war die Sparkasse mit dem Ergebnis der Zwangsversteigerung offensichtlich zufrieden. Da dieses unter 70 Prozent des Verkehrswerts liegt, hätte sie eine Verweigerung des Zuschlags beantragen können. Davon machte sie jedoch keinen Gebrauch.