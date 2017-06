Hörenswerte Konzerte der Musikschüler

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

Wolf Julian Buckard (20) und Emma Wilkens (16) waren nur zwei von zahlreichen Musikschülern, die mit ihrem Können am Klavier im Rittersaal Applaus ernteten. Dieser kam am sonnigen Samstag nur von knapp 20 Zuhörern, darunter einige Bekannte und Verwandte, doch das spiele für die beiden keine Rolle. „Ich war schon aufgeregt, als ich nach vorn bin“, gibt Emma Wilkens zu. Sie begeisterte unter anderem mit Filmmusik. „Es ist egal, ob ich vor einem oder zig Menschen spiele, man will es gut machen“, sagte sie. Und so war die Veranstaltung der Kreismusikschule Ostholstein auch gedacht: „Wir wollen das Können in diesem schönen Ambiente zeigen aber gern auch Interessierte über unsere Angebot informieren“, sagt Leiterin Petra Marcolin, die am Nachmittag sehr zufrieden war.

von Constanze Emde

erstellt am 19.Jun.2017 | 00:47 Uhr