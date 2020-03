Kolumne: Die erste Woche Corona-Ferien : Höhlenbau und Home-Office

Gedanken zu einer Zeit, die alles andere als Ferien sind. Es ist eine riesige Krise. Dank Kind gibt es dennoch Glücksmomente.

Avatar_shz von Constanze Emde

22. März 2020, 16:24 Uhr

Ich weiß, dass es für viele keine Ferien sind, sondern ein Existenzkampf ist. Für mich ist es momentan möglich, im Homeoffice zu arbeiten, was mir trotz aller Herausforderung eine intensivere Zeit mit meinem Sohn ermöglicht.

Schon der Morgen wurde entschleunigt und dank Home-Office der eigentliche Luxus des Wochenendes – ein gemeinsames Frühstück – tägliches Ritual. Statt 6.30 Uhr die Schulbrote zu schmieren und abwechselnd zwischen Küche und Kinderzimmer ans Aufstehen zu erinnern, wachen wir nun ziemlich genau eine Stunde später auf als sonst – ganz ohne Wecker – das übernimmt verlässlich die innere Uhr des jüngsten Familienmitgliedes.

Pläne sind theoretisch gut – in der Praxis zählen Improvisation und Flexibilität

Uns war klar, dass es für die gemeinsamen Corona-Ferien, in denen wir als Eltern irgendwie zuhause arbeiten müssen und unser Siebenjähriger dennoch nicht zu kurz kommen soll, Regeln braucht. In der Theorie klang es Sonntagabend vor einer Woche klasse: Vormittags macht er Schulaufgaben, mit denen ihn Lehrer in Deutsch und Mathe versorgt hatten und ich kann parallel arbeiten. Nachmittags unternehmen wir zwei was Schönes, danach wird weitergearbeitet und er hat Zeit für sich.

In der Praxis zeigte sich gleich Montagvormittag nach dem Frühstück, dass Vorhaben noch so gut sein können – mit Kindern gestaltet sich das Leben schnell neu. Sieben Jahre habe ich das eigentlich regelmäßig erlebt und falle immer wieder auf die sympathische Idee herein, das alles nach (meinem) Plan läuft. Doch da das in Ausnahmesituationen wie dieser selten ist, sind die wichtigsten Eltern-Skills Improvisation und Flexibilität (beides auch im Job wichtig) sehr gut ausgeprägt. Es hatte keine halbe Stunde gedauert, da war das vereinbarte Schulpensum erledigt – ich lief dienstlich da erst warm. Gesprächspartner in Schulnotbetreuungen und Kitas waren schwer zu kriegen, nicht in der Position etwas zu sagen oder verständlicherweise vorsichtig und beschäftigt.

Rumstromern wie früher – und die Vorsicht von heute

Die Sonne schien, es brauchte also Null-Überredung, ihn für den Garten zu begeistern. Der Deal: Ich bin über die offene Terrassentür oder auf der Terrasse per Rufen erreichbar. „Easy“, dachte ich, „arbeiten im Freien ist auch Luxus“. Doch das kommt auf die Anzahl der Rufe pro Minute an. Fremde Kinderstimmen im nahegelegenen Wäldchen verschafften mir Konzentrationszeit: Er ging spionieren, dann Radfahren im Wohngebiet. Er traf auf Klassenkameraden – Freude auf beiden Seiten. „Dürfen wir zusammen los?“ Kurzer Check des Elternhirns: Der Spielgefährte scheint gesund, sie sind draußen, da fliegt der Virus nicht so weit und er hat Spaß, während ich die letzten Zeilen hämmere. Hirn sagt ja, aus dem Mund kommt: „Ja, aber kommt euch zwischendurch melden, wenn ihr woanders hinwollt.“ Er kam drei mal, weil er neue Hosen und Schuhe brauchte. Sie spielten im „Geheim-Versteck mit Wasser und Matsch“. Letzteres war beim Anblick der Hose nicht schwer zu erraten. Am Abend brachte ich einen erschöpften Jungen ins Bett: „Das war ein richtig schöner Tag, Mama. Wir könnten immer frei haben.“

Wir fuchsen uns ein und teilen die Wachzeit in Arbeit und Kinder-Action

Die nächsten Tage wurden entspannter – ich schrieb viel nachts, das verschaffte Zeit am Tag. Außerdem entwickelte Junior große Kochfähigkeiten und hatte Spaß daran, uns in „seinem Restaurant“ mit mitgekochten Speisen zu verwöhnen. In der Nachbarschaft wurde es trotz Sonne ruhiger, alle wurden irgendwie vorsichtiger – und wer konnte, nutzte die Zeit intensiv mit Kind, Hund oder sich selbst. Wir haben eine Höhle gebaut, bis zu der sogar das heimische W-Lan knapp reicht, um die Kommunikation in der Arbeitsgruppe zu verfolgen. Wir entdeckten kleine Naturschönheiten auf Wegen in unserer Nähe per Rad, picknickten auf einem Baum am Wasser, sprachen dabei über die spannenden Kinderfragen des Lebens und lernten die Hühner kennen, die unsere leckeren Eier legen.

Die Prioritäten verschieben sich, hoffentlich hält das Bewusstsein dafür an

Es ist eigentlich ganz einfach: Während die Welt fast still oder sagen wir Kopf steht, ist die Chance für uns alle groß, sich auf das wirklich wichtige im eigenen Leben zu besinnen. Ich wünsche allen, denen es wie mir geht, dass wir uns diese Erkenntnis für die Post-Corona-Zeit wahren, wenn die Hamsterräder nur darauf warten, von uns wieder bestiegen zu werden.