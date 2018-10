Eutin / Lütjenburg : Hochbegabt oder hochsensibel?

Die Eutiner Frauenrunde will diese Frage mit Expertin Petra Moira Schmidt erörtern: Beim 15. Eutiner Frauenfrühstück am 27.Oktober in Eutin

von Juliane Kahlke

17. Oktober 2018, 15:21 Uhr

Hochsensibel, hochbegabt oder ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung)? Diese Frage beantwortet Petra Moira Schmidt tagtäglich. Die Diplom-Sozialwissenschaftlerin, Therapeutin und Tanzpädagogin arbeitet seit 25 Jahren mit diesen Schwerpunkten. Am Samstag, 27. Oktober, ist Schmidt beim 15. Eutiner Frauenfrühstück zu Gast und widmet sich der Thematik „ADHS oder hochsensibel und hochbegabt?“

Petra Moira Schmidt hat seit 18 Jahren eine Praxis für Hochbegabung und Hochsensibilität, erst in Ottersberg bei Bremen, seit fünf Jahren in Lütjenburg. Die Wissenschaftlerin bezieht sich auf Studien, denen zufolge von zehn Kindern mit einer ADHS-Diagnose fast alle hochsensibel und/oder hochbegabt seien. Auch unter Erwachsenen gebe es 15 bis 20 Prozent Hochsensible und rund drei Prozent Hochbegabte. Getreu ihrem Leitmotiv: „Erkenne dich selbst, folge deinem Herzen, wandle und handle“ arbeitet Schmidt seit mehr als 25 Jahren erfolgreich mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, wie sie sagt.

Schmidt verfüge, auch durch ihre Mitarbeit im Expertenverband Hochsensibilität, über umfangreiches Wissen, kündigt die Eutiner Frauenrunde an, die das Frauenfrühstück organisiert. Das Konzept Schmidts berücksichtige alle Ebenen, die für Wohlbefinden und ein gutes Leistungsvermögen maßgeblich seien: Körper, Verstand, Motivation und Seele.

Der Körper werde mit Ernährung, Bewegung und Entspannung beeinflusst, erklärt Schmidt telefonisch. Für den Verstand sei es wichtig, Lern- und Entspannungphasen zu planen, bei Kindern und Jugendlichen kämen Konzentrations- und Lernmethoden hinzu. Motivation werde aus einer Lebens- und Berufsplanung gewonnen, die auf den Werten und Zielen der betreffenden Person beruhe. Die Seele profitiere von Selbstvertrauen, einer guten Kommunikation innerhalb der Familie. Es seien Strategien zu entwickeln, mit deren Hilfe persönliche, schulische und berufliche Probleme gelöst werden könnten.

In ihrem Vortrag möchte die Therapeutin die Merkmale und Unterschiede von ADHS, Hochsensibilität und Hochbegabung beschreiben, den förderlichen Umgang damit und die Konsequenzen fehlerhafter Diagnosen für die Kinder aufzeigen. Nach ihrer Erfahrung seien von zehn Klienten mit der Diagnose ADHS neun hochsensibel und/oder hochbegabt.

Hochsensible Menschen seien in Gesellschaften völlig normal und nähmen laut Studien der amerikanischen Psychologin Elaine Aron aus den 1990er-Jahren 20 Prozent der Bevölkerung ein. Das hätten Forschungen ebenso der Tierwelt bescheinigt. Solche Menschen und Tiere spürten drohende Gefahren früher als andere.

Noch empfänglicher sind Schmidt zufolge hochsensitive Menschen. Das seien die Menschen, denen umgangssprachlich der 6. Sinn nachgesagt werde. Die Menschen sähen Ereignisse voraus. In der Vergangenheit hätten sie Herrscher und Königen beraten, aber die heutige Leistungsgesellschaft habe kaum Sinn für diese Fähigkeit.

Mit ihrem Konzept könnten derart veranlagte Menschen wieder ins Gleichgewicht kommen und Wohlbefinden erlangen, sagt Schmidt. Wer konsequent danach handele, der habe Erfolg.

Das 15. Eutiner Frauenfrühstück findet von 9.30 bis 12 Uhr im Restaurant „Alte Straßenmeisterei“ (Lübecker Landstraße 55) in Eutin statt. Im Preis von 10 Euro sind ein reichhaltiges Buffet einschließlich Getränken und der Vortrag enthalten.

Die Eintrittskarten gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Tourist-Info am Eutiner Markt. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Eutin, Gudrun Dietrich, informiert unter Telefon 04521/793-104.