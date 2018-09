Hobby-Tischtennis für die ältere Generation beim Griebeler SV

von Alexander Steenbeck

Der Griebeler Sportverein bietet Hobby-Tischtennis für die ältere Generation ganzjährig an. „Fit bleiben oder werden, beim Spiel mit dem Tischtennisball, jeder kann es erlernen oder wieder auffrischen, bis ins hohe Alter“, teilte der Verein mit. Der Beweis seien die zwei über 80-jährigen Tischtennis-Spieler Martin Butenhoff und Bertolf Schwind. Sie stehen regelmäßig an den Tischtennisplatten und nehmen im laufenden Wettbewerb am Spielbetrieb teil. Viele Titel bei Meisterschaften haben sie errungen. Nun wollen sie ihr Wissen und Können mit Spaß an ältere Interessierte weitergeben. Treffpunkt: Mehrzweckhalle des Griebeler Sportvereins in Griebel, Schulberg 12. Tag und Zeit können nach Absprache oder zu einem regelmäßig festgelegten Termin erfolgen. Mitfahrgelegenheiten und Fahrgemeinschaften können gebildet werden. Aus versicherungstechnischen Gründen ist die Mitgliedschaft im Sportverein erforderlich. Erstes Treffen zum Kennenlernen und Testen: Montag, 22. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in der Halle in Griebel.



Weitere Infos bei Jürgen Fischer unter Tel. 04529/9981498 oder bei Bertolf Schwind unter Tel. 04521/764323.