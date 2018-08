Hobby-Flohmarkt in Neustadt

von Alexander Steenbeck

22. August 2018, 16:04 Uhr

Am Samstag, 25. August, findet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr der erste sommerliche Flohmarkt vor der Katholischen Kirche St. Johannes in Neustadt statt. Veranstalter ist der Verein zum Stabkreuz St. Johannes, der mit den Einnahmen aus den Standgeldern des Flohmarktes Projekte rund um die St.-Johannes-Kirche anschieben und finanzieren möchte.

Der Flohmarkt richtet sich an alle die, die Flohmärkte lieben, bei denen es Gebrauchtes, Raritäten und Kuriositäten gibt. Die Standplätze werden ausschließlich an nicht-gewerbliche Aussteller vergeben, somit gibt es keine Neuwaren.

Wer selber an dem Flohmarkt teilnehmen möchte, der kann sich bei Inge Abold unter Telefon 0451/88192021 oder per E-Mail unter i-r_ abold@t-online.de anmelden. Ein Stand mit einer maximalen Länge von drei Metern wird mit fünf Euro berechnet plus einer Kuchenspende.