Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : Hitziges Ende eines spannenden Derbys

Drei Rote Karten in der Schlussphase der Partie Sportvereinigung Pönitz gegen SG Sarau/Bosau.

Pönitz | Die SG Sarau/Bosau setzte sich in einem hitzigen und umkämpften Spiel in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost mit 2:1 (1:1) bei der Sportvereinigung Pönitz durch. Am Ende kam es zur Rudelbildung und drei Rote Karten wurden verteilt. Pönitzer vergeben höhere Führung Die Gastgeber aus Pönitz hatten klare Feldvorteile und kontrollierten über weite Strecken da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.