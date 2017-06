„Historische Reithalle“: Entwürfe werden präsentiert

Der Wettbewerb zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung der „Historischen Reithalle“ (Schlossterrassen) ist abgeschlossen. 13 Architektenbüros aus ganz Deutschland hatten sich Gedanken gemacht über die künftige Eingangssituation, den Innenhof und das Innenleben des Gebäudes. Vielfältige und wertvolle Anregungen aus der Bürgerbeteiligung im November seien in die Planungen eingeflossen, sagte Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt.

Das Gebäude mit dem großen Saal soll denkmalgerecht in Stand gesetzt und zu einem Kultur- und Veranstaltungszentrum für den Gemeinbedarf entwickelt werden. Eine Jury hatte die Arbeiten am 12. Mai bewertet (wir berichteten).

In Kürze werden die Entwürfe der Architektenbüros der Öffentlichkeit präsentiert: Vom 26. Juni bis zum 4. August findet eine Ausstellung in der Kreisbibliothek statt. Eröffnet wird sie am Montag, 26. Juni, um 14 Uhr. Im August folgen Verhandlungsgespräche. Für den September ist der Vergabebeschluss im zuständigen Ausschuss vorgesehen.

Die Preisträger sind:

1. Preis: PFP Planungs GmbH, Hamburg, Professor Jörg Friedrich; Mitwirkende: Christoff Oltmann, Tolga Bulutcu, Nils Klinkmann.

2. Preis: DFZ Architekten GmbH, Hamburg, Nicolas Britsch; Mitwirkende: Matthias Wolf, Zofia Mester, Philine Dankert, Mathias Scheuren, Tomasz Grygiel.

3. Preis: Sunder-Plassmann Architekten, Kappeln, Gregor Sunder-Plassmann; Mitwirkende: Annelie Schlicht, Hans-Christian Rieck; Fachberatung: Landschaftsplanung Kessler, Krämer Landschaftsarchitekten, Flensburg.

Die Jury unter dem Vorsitz des Hamburger Architektur-Professor Bernhard Winking lobte die Qualität der eingereichten Arbeiten. Die Preisträger hätten sich intensiv mit Lage und bauhistorischem Erbe auseinandergesetzt, soWinking.

Die Reithalle war Teil des ehemaligen Marstalls, der zum Gebäudeensemble der einstigen Residenz Schloss Eutin gehörte. Das Marstallgebäude wurde 1830 bis 1832 im klassizistischen Stil erbaut. Der Südflügel des Gebäudes (heute Ostholstein-Museum) beherbergte den herzoglichen Marstall. Der zum Schloss hin gerichtete Nord-Ost-Flügel diente als Reithalle. Seit 1962 wurde sie als Veranstaltungssaal genutzt. Die Reithalle soll multifunktionaler Veranstaltungsort und Kultursaal und entsprechend umgebaut werden. In dem denkmalgeschützten Gebäude und einem möglichen Erweiterungsbau sollen Veranstaltungen unterschiedlichster Größe – auch parallel – ermöglicht werden: Theater- und Tanzveranstaltungen, Konzerte, private Feiern, aber auch Gremiensitzungen, Messen, Kongresse und Vereinsfeiern. Eine Catering-Küche soll integriert werden.

Es ist geplant, dass die Sanierungsarbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2018 beginnen.



von Alexander Steenbeck

erstellt am 02.Jun.2017 | 11:50 Uhr