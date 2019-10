Historische Häuser-Zeichen

Weiße Pfeile und der Hinweis LSR zeigen noch heute auf Eutins Häuserwänden, wo es einst Schutzräume bei Luftangriffen gab

16. Oktober 2019, 14:13 Uhr

Eutin | Wer mit aufmerksamen Sinnen durch den älteren Teil Eutins spaziert, findet an einigen Häusern merkwürdige Buchstaben und Pfeile in weißer Farbe, die für viele nicht erklärlich sind. Teils sind sie recht verwaschen und kaum wahrnehmbar, teils aber noch gut erkennbar.

Doch was bedeuten sie? Handelt es sich um eine frühe Form der heutigen Grafitti oder sind es Hinweise auf bauliche Besonderheiten der Häuser? Keine dieser Annahmen ist richtig, es handelt sich vielmehr um einige der wenigen Eutiner Überbleibsel aus der Nazizeit.

Um die Bevölkerung bei Kriegsausbrüchen vor Bombenangriffen feindlicher Flugzeuge zu schützen, wurde 1935 aufgrund des Reichs-Luftschutzgesetzes die Luftschutzpflicht eingeführt. Damit verbunden war die Vorbereitung der Einwohner Eutins durch ehrenamtliche „Luftschutzwarte“ auf die Folgen möglicher Luftangriffe wie zum Beispiel die Bekämpfung von Bränden. Für die Ausbildung der Luftschutzwarte war der 1933 gebildete Reichsluftschutzbund zuständig, der dem Luftfahrtministerium unterstellt war. Auf dem Eutiner Marktplatz fanden in regelmäßigen Abständen Luftschutz-Vorführungen statt, bei denen der zweckmäßige Einsatz von Feuer-Löscheimern, Hand-Feuerspritzen, Löschpatschen und Löschsandtüten demonstriert wurde.

Zum Schutz der Bevölkerung vor Bomben und brennenden und einstürzenden Häusern wurden in den größeren Städten Luftschutzbunker gebaut. In Eutin ist kein Luftschutzbunker gebaut worden, hier wurden Luftschutzräume in den Kellern der dafür geeigneten Häuser eingerichtet. Alle Einwohner mussten sich bei Fliegeralarm in die gekennzeichneten Luftschutzräume begeben. Dies wurde von den Luftschutzwarten überwacht.

Auf die Luft-Schutz-Räume wurden mit dem Kürzel „LSR“ auf den Hauswänden hingewiesen. Hier und ab 1944 noch sehr viel deutlicher musste neben dem „LSR“ mit einem Pfeil die Lage des Luftschutzraumes angegeben werden.

Der Pfeil wies nicht nur auf den Eingang des Luftschutzraumes, sondern diente bei einem möglichen Einsturz des Gebäudes auch den Rettungsmannschaften als Hinweis. Damit die Schutzräume selbst bei Dunkelheit gefunden werden konnten, mussten die Beschriftung und die Pfeile in fluoreszierender weißer Farbe aufgetragen werden. Obwohl die Fliegeralarme auch in Eutin besonders zum Kriegsende hin immer häufiger wurden, ist es hier zum Glück nie zu einem Bombenangriff gekommen.