Ein Liter Sterilium für 5 Praxen : „Hilfspakete“ reichen den Ärzten nicht aus

Mediziner aus dem Kreis Plön schütteln nur noch den Kopf über die geringe Menge der Sendung der Kassenärztlichen Vereinigung.

von Michael Kuhr

02. April 2020, 13:45 Uhr

Plön | Die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig Holstein (KVSH) will die im Land tätigen Ärzte bei der Bekämpfung des Coronavirus nach eigenen Worten tatkräftig unterstützen. Sie stellt dafür Versorgungsmaterial für den täglichen Praxisbetrieb zur Verfügung – aus Sicht aller aber viel zu wenig. „Wir Ärzte stehen an der Front, alle anderen Branchen machen zu, wir sind natürlich weiter für unsere Patienten da aber wir stehen alleine ohne ausreichenden Schutz“, so der ärztliche Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums MVZ Dres. Tesch, Bromisch und Kollegen, Dr. Carsten Tesch.

In einem der Redaktion vorliegenden Schreiben der Kreisstelle Plön der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) an die ärztlichen Kollegen in Kreis heißt es: „Durch die Quotierung in ausreichender Zahl vorhanden 530 FFP-2 Masken und 600 einfache chirurgische Masken!“ Denn die KVSH quotiert den erhaltenen Bedarf wie folgt: Pro Kopf erhält jeder Hausarzt vier FFP-2 und fünf Einfachmasken, pro Kopf als Facharzt eine FFP-2 Maske und eine Einfachmaske.

Und das bei rund 100 im Kreis Plön tätigen Hausärzten (zum Teil in Gemeinschaftspraxen) und rund 75 Fachärzten, wobei Kinderärzte als Hausärzte zählen. Als abholbereiter Lagerbestand in der alten Rettungswache in Plön seien dort in „beschränkter Menge vorhanden“: sechs Karton Handschuhe, „was also für 60 Praxen reicht.“ Und: sieben Liter Sterilium – 20 Flaschen zu 0,5 Liter und 18 zu jeweils 0,1 Liter. Mehr nicht. Schutzkittel und Mittel zur Flächendesinfektion stünden nicht zur Verfügung.

Damit, so betroffene Ärzte des Medizinischen Versorungszentrums (MVZ), komme man im täglichen Betrieb nicht weit. Im konkreten Fall hat das MVZ Dres. Tesch, Bromisch und Kollegen neben dem Hauptsitz Lütjenburg Zweigstellen in Schönberg, Plön, Hohwacht und Neustadt. Insgesamt sind dort 51 Personen beschäftigt, darunter 15 Ärzte.

Auf Nachfrage bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Bad Segeberg erklärte Sprecher Nikolas Schmidt dazu, die KVSH stelle das zur Verfügung, was sie bekomme: „Das reicht bei weitem aber nicht und ist deutlich zu wenig.“ Dies reiche „vielleicht zwei Wochen“. Im Augenblick könne die KV aber nur auf zwei Quellen zurückgreifen. Das sei auf der einen Seite das, was die Kassenärztliche Bundesvereinigung ihnen über die Aufkäufe der Bundesregierung zur Verfügung stelle. Auf der anderen Seite das, was die KVSH selbst bei Herstellern im Land aufkaufen könne. Man tue sein Bestes. Eine regelmäßige Lieferung zur Unterstützung könne sie nicht garantieren. Alles zur Verfügung stehende Material würde über die zwölf Regionalstellen an die Ärzte verteilt.