Hilfsfrist kennt keinen Kompromiss

von Constanze Emde

erstellt am 03.Nov.2017 | 00:11 Uhr

Der Festplatz als neuer Standort für das schon beschlossene Feuerwehrgerätehaus liegt auf Eis. Gut neuneinhalb Jahre Diskussion und Beschlüsse wurden am Mittwochabend im Bauausschuss scheinbar obsolet, weil die Fragen nach der Einhaltung der Hilfsfrist offenbar nie abschließend geklärt wurden. Dies war ein Kernthema, das die Grünen mit ihrem Antrag losgetreten hatten (wir berichteten).

„Das Thema muss auf dem Tisch gelegen haben. In den Akten und in der Beschlusslage lässt sich dazu aber nichts finden“, sagte Bürgermeister Carsten Behnk, der die Überprüfung der Hilfsfristen erst angestoßen hatte. „Es pressiert seit 2008“, machte Behnk deutlich, dies seien wichtige Fragen, die vor Jahren hätten beantwortet werden müssen und nicht zu einem Zeitpunkt, an dem die EU-weite Ausschreibung und Frist zur Planer-Suche drohe abzulaufen.

Julia Lunau vom Fachdienst für Ordnung und Sicherheit hatte dem Ausschuss dargestellt, dass die drei Wehren Eutin, Neudorf und Fissau an ihren heutigen Standorten ideal seien, da sie den Brandschutz in der vorgeschriebenen Zeit für 98,3 Prozent der Einwohner sicherstellen. „Das Ziel ist 95 Prozent, die Untergrenze sind 80 Prozent, das ist im Feuerwehrbedarfsplan geregelt. Bezogen auf die Einwohnerzahl würde der Standort Festplatz aber bedeuten, dass wir auf 79,6 Prozent rutschen“, sagte Lunau. 3602 Einwohner im Gewerbegebiet, Meinsdorfer Weg, Lübecker Landstraße wären dann nicht mehr im Radius der Hilfsfrist von zehn Minuten ab Notruf bis zum Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges zur Menschenrettung.

Würde der Standort Festplatz als Standort einer Gemeindewehr genutzt, was auch in der Diskussion aufkam, wäre die Abdeckung innerhalb der Hilfsfrist noch schlechter: 5299 Einwohner lägen dann außerhalb des Radius, die Quote würde auf 69,98 Prozent sinken. Lunau zeigte außerdem, dass ein neuer Standort – Priwall ausgenommen – idealerweise nahe der Lübecker Landstraße liegen sollte, um die ideale Abdeckung von 98,31 Prozent zu haben.

Die Feuerwehr selbst habe immer wieder zu Protokoll gegeben, dass der Festplatz kein geeigneter Standort für sie sei, so Behnk. Würde nun gebaut, wie es kurz vor der Beauftragung steht, müssten organisatorische Lösungen gefunden werden, um den Brandschutz sicherzustellen, betonte der Bürgermeister. Doch alle Optionen – vom zusätzlichen zweiten Standort in Eutin bis hin zu einer hauptamtlichen Wehr – seien kostenintensiv.

„Nachdem, was wir jetzt gehört haben, kann doch niemand mehr guten Gewissens für den Festplatz sein“, fasste Jackie Meyer (FDP) zusammen. Eine so grundsätzliche Diskussion sei nicht Ziel des Grünen-Antrags gewesen, betonte die nun stellvertretende Ausschussvorsitzende Monika Obieray (Grüne): „Die Frage ist doch, gibt es Maßnahmen oder fangen wir von vorn an?“ Gemeindewehrführer Heino Kreutzfeldt befeuerte die Idee von Olaf Schmidt (SPD), dass über eine Erweiterung am Priwall nachgedacht werden müsse: „Ein Nachbar, der früher nicht verkaufen wollte, wäre jetzt bereit.“ Auch andere potenzielle Grundstücke nahe des derzeitigen Standortes Priwall kamen kurzfristig zur Sprache – ebenso die Vorteile des Umdenkens. „Auf dem Festplatz planen wir für 120 Einsatzkräfte für rund zehn Millionen Euro, am Priwall könnte das ja dann viel kleiner ausfallen und wäre bestimmt günstiger“, so Meyer. Das Argument, das heutige Feuerwehrmänner nahe des Priwalls wohnen, wollten CDU und SPD nicht als Argument gelten lassen. „Wenn wir das jetzt planen, dann für die nächsten 50 Jahre und wer weiß, wo die Einsatzkräfte dann wohnen“, sagte Matthias Rachfahl (CDU).

Als Schmidt den Antrag auf Aufhebung des bestehenden Beschlusses sowie der schon ausgeschriebenen Ingenieurleistung stellte, meldete sich Obieray „zur Geschäftsordnung“. Als Klaus Kibbel (SPD), erstmals Ausschussvorsitzender, das abbügeln wollte mit „Jetzt ist aber Schluss mit ihren Geschichten hier“, sprangen Obieray andere Fraktionen bei. Das Ergebnis: Weil der Antrag der Grünen auch der Tagesordnungspunkt war, durfte nach Mehrheitsmeinung kein anderer Antrag gestellt werden. Vom Antrag der Grünen blieb nur „die Suche nach zentraleren Standorten“ übrig, doch das lehnten SPD und FWE (fünf Stimmen) ab, die CDU (drei Stimmen) enthielt sich und will die Informationen nochmal in der Fraktion beraten. Dafür waren letztlich nur die Grünen und FDP. Schmidt erklärt die Gegenstimmen: „Wir wollen die Verwaltung nicht zusätzlich mit Arbeit belasten, sondern den Priwall durch den Zukauf von Grundstücken ertüchtigen.“ Dieser Antrag soll am 29. November abgestimmt werden.