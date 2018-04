Hilfestellung für Schwalben

Nabu Eutin zeichnet wieder nistfreundliche Häuser aus

von Alexander Steenbeck

10. April 2018, 11:43 Uhr

Mit dem deutlichen Warmluftstrom kehren jetzt auch die ersten Schwalben aus ihren Winterquartieren in die Region zwischen Kiel und Lübeck zurück. So ist es Zeit, rechtzeitig etwas für die heimkommenden Schnellflieger zu tun, dachte sich Volker Rohweder aus Lebatz bei Ahrensbök, und hat auf seinem Galloway-Hof Nisthilfen für Mehl- und Rauchschwalben montiert.

Unterstützt wurde er dabei vom Nabu Eutin. „Leider kommt es immer noch vor, dass Hausbesitzer aus Angst vor Verschmutzung Nester von Schwalben entfernen, obwohl dieses

gesetzlich verboten ist“, sagte Nabu-Vorsitzender Oscar Klose. „Die Angst vieler Hauseigentümer vor Verschmutzung ist jedoch übertrieben“, sagte Klose, „denn ein einfaches demontierbares Kotbrett etwa einen halben Meter unter dem Nest löst das Problem sehr zufriedenstellend.“

Es sei daher sehr erfreulich, dass sich Menschen wie Rohweder finden, die bereit sind, die Schwalben mit zusätzlichen Domizilen zu unterstützen, so Klose. Gebäude mit vorhandenen natürlichen Nestern oder künstlichen Nistplätzen werden auf Wunsch vom Nabu mit der Plakette „Schwalben-freundliches Haus“ ausgezeichnet – wie das Haus von Rohweder. Rund um die Ställe der Moordyk-Galloway-Zucht von Rohweder-Braas finden die Schwalben besonders gute Bedingungen, „da auch ausreichend Nahrung vorhanden ist, was die neuen Behausungen für die Schwalben besonders attraktiv macht“, so Klose.

Durch die Aufgabe vieler landwirtschaftlicher Kleinbetriebe in den vergangenen Jahren sei es besonders für die Rauchschwalben schwierig geworden, geeignete Nistplätze zu finden, so Klose. Rauchschwalben brüten gerne gut überdacht innerhalb von Stallungen. Immer mehr Stalltüren sind aber den Flugkünstlern mit der rostroten Kehle nun verschlossen und geeigneter Wohnraum ist knapp. „Jede zumindest zur warmen Jahreszeit geöffnete Luke oder Lüftungsöffnung mit einem Lager oder Stall dahinter kann den Rauchschwalben schon helfen“, sagte Nabu-Vorstandsmitglied Oliver Juhnke, der die Aktion koordiniert hat.

Weitere Infos unter www.nabu-eutin.de (in der Rubrik Schwalbenfreundliches Haus).