Plön : Hilfe in Corona-Zeiten läuft an

Stadtverwaltung startet ein „Corona-Hilfetelefon für Nachbarschaftshilfe“ in Plön.

von Michael Kuhr

24. März 2020, 13:36 Uhr

Plön | Bürgermeister Lars Winter und die Fachbereichsleiterin Birte Taube staunten nicht schlecht, als im Rathaus plötzlich 25 Einkaufstaschen standen. Dr. Birgit Böhnke von der „Twietendeel“ als sie gespendet. Die Taschen sollen allen Freiwilligen des „Corona-Hilfetelefons für Nachbarschaftshilfe“ zur Verfügung stehen, die Einkaufsdienste für Menschen zu Hause übernehmen.

In Plön ist eine große Welle der Solidarität entstanden. „Ich freue mich sehr über die Spende der Einkaufstaschen“, dankte Bürgermeister Lars Winter. Die ersten 25 Helfer, die sich über das „Corona-Hilfetelefon für Nachbarschaftshilfe“ für die Erledigung von Einkäufen melden, sollen diese Taschen erhalten.

Winter dankte aber auch Birgit Böhnke für ihre Spende. Obwohl auch sie ihr Geschäft geschlossen halten muss und sie damit auch unter den Folgen der Beschränkungen durch den Corona-Virus zu leiden hat, zeige sie mit der Spende, dass sie auch in dieser schwierigen Zeit an andere Menschen denkt, die Hilfe benötigten.

Die Helfer-Börse, die Bürgermeister Winter jetzt an den Start gebracht hat, soll dazu dienen, es Menschen der Risikogruppe und Menschen in Quarantäne zu ermöglichen, den Alltag leichter zu bewältigen. Zu den Hilfsangeboten gehören: Einkäufe oder Botengänge erledigen, Apotheken aufzusuchen um Medikamente zu holen, Haustiere betreuen – „Gassi“ zu gehen, Fahrdienste zu örtlichen Terminen anzubieten oder einfach nur sich telefonisch zu unterhalten. Helfer können sich telefonisch bei der Stadt Plön bei Judith Meining (Tel. 0151-18941879 oder per E-Mail judit.meining@ploen.de zu melden. Die Stadt Plön organisiert dann die Kommunikation zwischen Helfenden und Plönern, die Hilfe benötigen.Die Einhaltung der bekannten Hygienemaßnahmen ist dabei unerlässlich.