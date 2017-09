Hilfe für Helfende

vergrößern 1 von 1 Foto: Gätchens 1 von 1

18.Sep.2017

Der vierte Gottesdienst für Rettende und Helfende wurde am vergangenen Freitagabend in der Kirche Süsel gefeiert. Gestaltet wurde er von Propst Dr. Dirk Süssenbach, Pastor Matthias Hieber sowie Mitgliedern von Notfallseelsorge, Polizei, Feuerwehr und anderen Rettungs- und Hilfsorganisationen.

Gedacht ist dieser Gottesdienst als Dank und Unterstützung an alle, die teils professionell, teils aus privater Initiative für andere da sind. Denn auch die, die helfen, erleben oft Dinge, die sie selbst zu Hilfe- und Ratsuchenden machen. Symbolisch bekam jeder der rund 100 Gottesdienstbesucher einen Stein und ein Licht – der Stein als Symbol dessen, was auf einem lastet, wurde in einer stillen Prozession im Altarraum abgelegt und das Licht dazu entzündet. In diesem Gottesdienst wurde auch ein Defibrillator übergeben, der zukünftig im Vorraum der Kirche hängen wird – „als Gebäude mit den längsten Öffnungszeiten im Ort“, wie Pastor Matthias Hieber anmerkte. Offiziell in Dienst gestellt wurde ein neues Einsatzfahrzeug für die Notfallseelsorge, das vom stellvertretenden Landrat Timo Gaarz übergeben wurde. Der Mercedes ist so ausgerüstet, dass er am Einsatzort sowohl als Schutzraum für Hilfsbedürftige wie auch als mobile Koordinationszentrale für die Einsatzleitung dienen kann. Die Anschaffungskosten von rund 10 000 Euro – ein zehn Jahre altes ehemalige Tatort-Einsatzfahrzeug der Polizei – wurden zunächst durch einen Kredit des Evangelisch-lutherischen Kirchentags bereitgestellt und sollen durch Spenden refinanziert werden; einiges Interesse und auch Zusagen von kommunalen Einrichtungen und regionalen Service-Clubs gab es bereits, wie Notfallseelsorge-Pastor Christopher Noll berichtete.