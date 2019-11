Hilfe für Hannah: Mit Seat Alhambra zur Therapie

Autohaus am Bungsberg unterstützt die Familie des kleinen Mädchens, unter spinaler Muskelatrophie leidet und bundesweit Schlagzeilen gemacht hat

von Achim Krauskopf

28. November 2019, 13:08 Uhr

Eutin/Ahrenbsök | Die kleine Hannah aus Ahrensbök ist noch nicht mal zwei Jahre alt und leidet unter einer sehr seltenen Krankheit: spinale Muskelatrophie (Muskelschwund). Ein sehr teures Medikament aus den USA kann ihr helfen, und nach einem groß angelegten Spendenaufruf der Familie in Sozialen Medien und der örtlichen Presse bewilligte, wie ausführlich berichtet, die Krankenkasse der Familie die Finanzierung des Medikamentes.

Andreas Ganzer, Geschäftsführer des Autohauses am Bungsberg, war von Stephan Christophersen angesprochen worden, dem Großvater der kleinen Hannah. Denn mit dem Medikament alleine sei es für die betroffene Familie nicht getan. Für physiotherapeutische Maßnahmen brauche das Mädchen einen Therapiestuhl, eine spezielle Sportkarre sowie einen kleinen Rolli. Das haben Krankenkasse und Stiftung schon zur Verfügung gestellt, aber das schwere Gerät muss auch transportiert werden. Mit dem kleinen Hyundai i10, den Jasmin Kühn fährt, und auch dem älteren Fahrzeug von Fabian Kühn wäre das nicht möglich.

Die Familien Knoop und Ganzer des Autohauses am Bungsberg haben der Familie sofort Hilfe zugesagt: Für vorerst zwei Jahre dürfen Hannahs Eltern einen Seat Alhambra kostenlos nutzen, um ihre kranke Tochter samt Therapiestuhl und Spezialsportkarre zu Therapien und Ärzten fahren zu können. Familie Christophersen-Kühn nahm zusammen mit ihrer Tochter Hannah den Seat Alhambra in Empfang. Hannahs Großvater Stephan Christophersen, jahrelanger Stammkunde im Autohaus am Bungsberg, war sichtlich gerührt. Die Familie dankte Andreas Ganzer stellvertretend für die Bungsberg-Familien für die großzügige Leihgabe des geräumigen Familienwagens, und die kleine Hannah verzauberte alle Anwesenden mit ihrer fröhlichen Art.