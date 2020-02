Malente : Hilfe für Flüchtlinge

Der Verein „Integration und Teilhabe“ will Chancengleichheit schaffen und Teilhabe am sozialen Leben ermöglichen – auch für Einheimische.

04. Februar 2020, 13:33 Uhr

Malente | Sie wollen Brücken bauen, Menschen mit ähnlichen Sorgen und Nöten zusammenbringen und Möglichkeiten eröffnen. Der Verein „Integration und Teilhabe“ wurde bereits 2019 gegründet und stellt sich nun der Öffentlichkeit vor. Er will ein neues Element im Gefüge der Vereine im Raum Eutin und Malente sein und steht für ein vernünftiges Miteinander mit den hierher gekommenen Flüchtlingen.

Eine Förderung der Völkerverständigung und Hilfestellung für die Flüchtlinge stehen ganz oben auf der Liste der Vereinsziele. „Wir haben festgestellt, dass Begegnungsräume dafür fehlen“, erläutert die Vorsitzende Silke Schicke. Acht Mitglieder zählt der Verein bisher. Die bisherigen Akteure seien entweder bereits hauptamtlich in der Migrationsarbeit tätig – wie Silke Schicke als Koordinatorin für Integration und ihre Stellvertreterin Madeleine George, die in der Gemeindeverwaltung im Thema engagiert ist – oder arbeiten in Malente seit Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe – so wie Kassenwart Ulrich Henkel und Webmaster Klaus Boeddecker, die beide Deutschunterricht in verschiedensten Gruppen geben, begleitend zu den offiziellen Sprachkursen.

„Wir wollen keine Alternative zur gemeindlichen Migrationsarbeit aufbauen, sondern diese unterstützen und ergänzen“, erklärt Silke Schicke. Zur Zeit lebten rund 250 Flüchtlinge in der Gemeinde. Wobei es in der Vereinsarbeit nicht allein um diese Neubürger gehe. „Es geht um die Schaffung von Chancengleichheit, um Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen.“ Und Probleme mit Administration hätten auch die Einheimischen. „Da wollen wir mithilfe unserer Mitglieder Zugänge schaffen und Möglichkeiten bieten.“

Rönck: „Die Mitglieder sind mit Herzblut dabei“

Großes Lob erfuhr der Verein von der Malenter Verwaltungschefin Tanja Rönck: „Es macht mich als Bürgermeisterin stolz, dass es diesen Verein gibt. Die Mitglieder sind mit Herzblut dabei und helfen, ein gutes Zusammenleben herzustellen.“ Dazu trage auch der Mitmach-Zirkus bei, der bereits im vergangenen Jahr sehr gut angenommen worden sei.

In diesen Sommerferien solle es eine Fortsetzung geben, ein Mitmach-Zirkus zum Thema „gegen Rechts“ vom 13. bis 17. Juli für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Dabei wird mit der Kommune, der Christlichen Gemeinde Malente und der Arbeiterwohlfahrt kooperiert. „Für dieses Projekt suchen wir noch dringend finanzielle Unterstützung“, erklärt Silke Schicke. Der Verein sei sehr an Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde interessiert. Im Jahr 2019 habe es zum Beispiel erfolgreich eine Ausstellung zum Thema „Flucht – früher und heute“ mit der lokalen Amnesty-International-Gruppe gegeben und eine Filmvorführung in der katholischen Kirche. Ein Nachbarschaftstreffen in Kooperation mit der Bau- und Siedlungsgenossenschaft, um das Miteinander und Kennenlernen zu fördern, werde ebenfalls für den Sommer geplant.

In die Trägerschaft des Vereins sind auch Projekte übergegangen, die seit Jahren mit Erfolg in der Flüchtlingshilfe Menschen zusammen- und weitergebracht haben. Dazu zählen die Fahrradwerkstatt, die Kleiderkammer und „Computer für Flüchtlinge“.

Neue Mitglieder willkommen

Der neue Verein unterstützt in diesem Jahr auch noch ein Filmprojekt „Cinemanya“ des Goethe-Instituts, bei dem aktuelle Filme mit arabischen Untertiteln für Schulen und die offene Kinder- und Jugendarbeit ausgeliehen werden können. „Wir würden uns über neue Mitglieder freuen“, wirbt Silke Schicke. Der Monatsbeitrag belaufe sich auf zwei Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.vit-ev.de.