Hightech-MRT für Schön-Klinik

von Alexander Steenbeck

18. September 2018, 15:41 Uhr

Die Schön-Klinik Neustadt hat am Dienstag ihren zweiten Magnetresonanztomografen (MRT) erhalten – erneut per per Schwertransport via Eurotunnel aus Oxford. Die Hardware-Komponenten kamen per Flugzeug direkt aus der japanischen Firmen- und Entwicklungszentrale. Das Hightech-Gerät ist das erste seiner Art in Deutschland. Die Anlieferung des wertvollen Geräts dauerte mehrere Stunden. Durch den Einsatz des MRT soll das Spektrum unter anderem im Bereich der Herz- und Gefäßdiagnostik, des Muskel- und Skelettapparates sowie der Organdiagonstik im Rahmen der Tumorsuche durch neue, modernste Untersuchungstechniken ergänzt werden. Inbetriebnahme ist im Oktober.