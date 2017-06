Heute Tag der Bundeswehr in der Plöner MUS

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Heute wird um 10 Uhr der „Tag der Bundeswehr“ in der Marineunteroffizierschule in Plön eröffnet. Rund um das Kasernengelände stehen viele Parkplätze zur Verfügung. Und es wird einiges geboten. So sind auch Kampfschwimmer und Hubschrauber auf dem Großen Plöner See im Einsatz. Und an Land ist der moderne Transportpanzer „Peiler“ (Foto) aus Stadum (Kreis Nordfriesland) mit der Ortung von Funksignalen verschiedener Frequenzen beschäftigt.

von Michael Kuhr

erstellt am 09.Jun.2017 | 12:49 Uhr