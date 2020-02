Heizung defekt : Heute kein Unterricht an Hauptstelle der Beruflichen Schule in Eutin

Schulleiter Ingwertsen-Martensen: „Der Unterricht an der Außenstelle im Holstenweg findet nach Plan statt.“

von Michael Kuhr

27. Februar 2020, 02:18 Uhr

Eutin | „Aufgrund eines Heizungsschadens fällt am heutigen Donnerstag (27. Februar) der Unterricht an der Hauptstelle der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Eutin aus. Der Unterricht an der Außenstelle im Holstenweg findet nach Plan statt. Eine Notbetreuung ist gesichert.“ Das teilte Schulleiter Carsten Ingwertsen-Martensen heute Nacht in einer Pressenotiz mit.