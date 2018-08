Heute beginnen Kanalbauarbeiten im Steinbergweg

von Michael Kuhr

Jetzt fehlt nur noch die Verschleißdecke: Die Bauarbeiten im Steinbergweg von der Einmündung zur B 76 (Rautenbergstraße) bis zur Hipperstraße sind bis auf die Asphalt-Verschleißdecke fertiggestellt. Das teilte die Stadt Plön gestern mit.

Und so beginnt am heutigen Donnerstag (2. August) die Baufirma im Straßenabschnitt zwischen der Hipperstraße und der Ulmenstraße mit den Kanalbauarbeiten im Steinbergweg. Dafür wird dieser Bereich voll gesperrt, heißt es aus dem Rathaus.

So gilt ab heute folgende Verkehrsführung: In der Hipperstraße wird die Fahrtrichtung wieder umgedreht. Die Fahrtrichtung führt dann, wie ursprünglich, von der B 76 (Rautenbergstraße) wieder in Richtung Steinbergweg. An der Einmündung von der Hipperstraße in den Steinbergweg ist nur das Abbiegen nach links in den Steinbergweg in Richtung Innenstadt möglich. Deshalb müssen die Anwohner aus dem nordöstlichen Steinbergweg und dem Steinberg über die Ulmenstraße und Stettiner Straße fahren.

Die Sperrung wird nach Angaben von Martin Köpke aus dem Fachbereich Bauen im Rathaus etwa drei Wochen andauern. In dieser Zeit soll auch die neue Verschleißdecke im ersten Bauabschnitt bis zur Einfahrt der Königsberger Straße aufgebracht werden. Martin Köpke rechnet damit, dass der zweite Bauabschnitt „Ulmenstraße“ etwa Mitte September beginnen wird.